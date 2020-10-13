التعليم: تعقيم الفصول ودورات المياه استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة أنهت جميع استعداداتها النهائية لبدء العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أنه تم التشديد على المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتطبيق وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية بجميع المنشآت التعليمية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمدارس، خلال اليوم الدراسي.

مصدر بـ"التعليم": فرش المقاعد داخل الفصول وتعقيمها وتطهيرها لمواجهة فيروس كورونا

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن المدارس بمختلف محافظات مصر، انتهت تماما من الصيانات البسيطة، وفرش المقاعد داخل الفصول وتعقيمها وتطهيرها، مشيرا إلى أنه سيتم توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير بشكل يومى داخل المدارس، لتطهير مكاتب أعضاء هيئة التدريس والفصول ودورات المياه، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

مصدر: تعقيم وتطهير المدارس كل ساعتين وإلزام أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية داخل الفصول

وأشار المصدر، إلى أن عمليات التعقيم والتطهير ستتم بالمدارس والفصول كل ساعتين وبشكل دوري، مع إلزام جموع الطلاب بارتداء "قناع الوجه"، على أن يلتزم كل أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية داخل الفصول والمدرسة، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ، موضحا أن المدارس انتهت من وضع جداول الحضور والحصص الدراسية وتوزيع المعلمين، بما يتناسب مع أيام الحضور فى الأسبوع.

مصدر بـ"التعليم": علامات تباعد بالمدارس للتلاميذ لمنع التزاحم داخل الفصول

وأوضح المصدر، بأن المدارس وضعت علامات تباعد للطلاب للالتزام بها أثناء الدخول والخروج من الفصول، لمنع أى تزاحم بين التلاميذ، لافتا إلى أن المدارس الدولية الحكومية بـ6 أكتوبر التزمت تماما بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وألزمت جموع تلاميذ الصفوف الأولى بارتداء "قناع الوجه"، إضافة إلى التزام أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية.

مصدر: غرفة عمليات متصلة بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات لمتابعة سير اليوم الدراسي والوضع الصحى بالمدارس

ونوه المصدر، إلى أن هناك غرفة عمليات مركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم وستكون متصلة بجميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العملية التعليمية والوضع الصحى بالمدارس، قائلا: "كل السيناريوهات مطروحة حال ظهور إصابات كورونا بين التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس"، خاصة أنه سيكون هناك غرفة عزل بكل مدرسة حال حدوث أى إصابات.