تفاصيل 100 ألف شقة تطرحها الإسكان: لو دخلك أقل من 6 آلاف وسنك تخطى الـ21

قالت الدكتورة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إنّه تمّ الاتفاق على وحدات الإسكان الاجتماعي التي سيجرى طرحها خلال الفترة المقبلة وكل الأماكن والمحاور المختلفة والتي سيتمّ العمل عليها، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مطلع الأسبوع الحالي.

وأضافت "عبدالحميد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنَّه تمّ الاتفاق على طرح الوحدات السكنية في 10 مدن جديدة مما يكثر عليها الطلب مثل: "بدر، وأكتوبر، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، والسادات، وأسوان الجديدة، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة"، وأغلب المدن الجديدة التي كان عليها طلب كبير في الفترات السابقة، وحتى مدن الصعيد سيتمّ طرح وحدات سكنية فيها.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل الشروط والإجراءات المطلوبة للتقدم بالحجز ضمن الـ100 ألف وحدة سكنية المقرر طرحها خلال أيام على النحو التالي:

تفاصيل طرح 100 ألف وحدة إسكان اجتماعي

- سيتمّ طرح 100 ألف وحدة سكنية بشرط ألا يزيد الدخل على 6 آلاف جنيه للأسرة.

- من المتوقع أن تكون الشروط ذاتها الشروط السابقة والمتمثلة في دفع المواطن نسبة 15% يتمّ تقسيطها على 3 سنوات، يدفع منها 5% أولًا، ويتمّ دفع قسط كل 3 أشهر يكون نحو 2500 جنيه شهريًا، حتى تنتهي فترة الإنشاء، ويتمّ التسليم بعد 3 سنوات.

- ومن شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي أن يكون المتقدم من محدودي الدخل، وأن يتراوح السن بين 21 و50 عامًا وألا يملك وحدة سكنية وكذلك الزوجة، وفق ما أوضحه المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان لـ"الوطن".

- تتراوح مساحات الوحدات المطروحة ضمن طرح الـ100 ألف وحدة سكنية بين 75 و90 مترًا مربعًا.

- من المقرر أن يتمّ طرح كل التفاصيل الخاصة بالـ100 ألف وحدة من خلال كراسات الشروط خلال الأسبوع المقبل.