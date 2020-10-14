بالأسماء والرموز.. تعرف على مرشحي شبين القناطر في سباق "النواب"

تعد دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية في انتخابات مجلس النواب من الدوائر الهادئة، حيث تعد هي الأقل في عدد المرشحين على مستوى دوائر القليوبية الـ6، حيث يتنافس فيها 24 مرشحا على مقعدين بعد خصم مقعد في التقسيم الجديد للدائرة، حيث كانت 3 مقاعد في انتخابات 2015 بالرغم أن مركز شبين القناطر من أهم مراكز المحافظة ولكنه يعاني الكثير من المشكلات والأزمات المزمنة في الصرف والمياه والطرق والأسواق العشوائية والقمامة وكلها أزمات يحلم المواطن هناك في حلها منذ عقود ويلعب عليها كل المرشحين في كل الانتخابات، وخاصة في هذه الدورة والتي يعلق عليها المواطنون آمالا كبيرة في اختيار مرشحين لحل هذه المشكلات والارتقاء بالمركز.

الدائرة يتنافس فيها 24 مرشحا بينهم مرشحان لمستقبل وطن وآخر لحماة الوطن ومرشح لمصر القومي ومرشح للغد ومرشح للمؤتمر ومرشحة امراة واحدة فقط.

وأسماء المرشحين وفق الكشوف الانتخابية بالأرقام والرموز والانتماءات الحزبية كالتالي:

1- سمير صبحى عليوة إبراهيم - قلم مستقبل وطن

2- حافظ شكرى حافظ أحمد عمران – كتاب مستقبل وطن

3- عبدالعزيز محمد حسين الصفتى – أسد مستقل

4- محمد عبدالفتاح محمد عبدالغنى درويش - حصان مستقل

5- هناء أحمد أحمد علام – مدفع حماة الوطن

6- محمد مختار عبدالعزيز عبدالرحمن - صقر مستقل

7- محمود محمد محمود العزالى – سفينة مستقل

8- علاء عطا محمد حسنين – فيل مستقل

9- محمود محمد إسماعيل عثمان – كف مستقل

10- محمود محمد أحمد محمد الليثى - ساعة يد مستقل

11- مدحت محمود عواد العطار – مروحة مستقل

12- ماهر مجدى رزق إبراهيم - برج حمام مصر القومى

13- سيد محمود أحمد محمد عبيدوا - غصن زيتون الغد

14- أحمد محمدى طه محمد حسين بدوى – مفك مستقل

15- أحمد مجدى فهمى زكى محمد – عقرب مستقل

16- أحمد صابر سالم عمر – سيف المؤتمر

17- مجدى فؤاد فهمى عبدالرحمن خليفة – تمساح مستقل

18- محمود إبراهيم محمد محمد عابدين - طائرة هليكوبتر مستقل

19- حمدى عبدالحافظ محمد السيد - بندقية صيد مستقل

20- إبراهيم صابر محمد إبراهيم أبوباشا – شمعة مستقل

21- أشرف سالمة بركات فتح الباب - السد العالى مستقل

22- ضياء السيد على السيد - غزال مستقل

23- محروس أحمد صادق إبراهيم زهرة – ونش مستقل

24- سامح السيد عبد الله عبدالهادى هزاع - نجفة مستقل