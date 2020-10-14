حرب دعاية النواب تصل أكتوبر: مرشح يرصد لصق صور منافسين فوق لافتاته

شكا المرشح علي حسين القاضي، المرشح على المقعد الفردي بانتخابات النواب بدائرة أكتوبر والشيخ زايد والهرم والواحات، من تمزيق لافتات له أو وضع لافتات دعاية لمرشحين آخرين فوقها، فيما اعتبر منافسون له ممن يتهمهم بوضع دعايتهم فوق بوستراته أن ذلك "تصرف فردي غير مقصود ربما يكون حدث من أشخاص غير تابعين لهم".

وقال علي حسين القاضي، عضو مجلس نقابة المهندسين بالجيزة، وعضو الحزب المصري الديمقراطي، لـ"الوطن": "نتعرض لحملة ممنهجة لتقطيع اللافتات الخاصة بنا ولصق الصور على بوستراتنا"، مشيرا إلى أنه رصد ووثق بالصور والفيديو "لصق بوسترات للمرشحة النائبة الدكتورة مي البطران، ومرشح آخر يدعي حسام حسني إسحق، على بوسترات له في أكتوبر"، لافتا إلى أن ذلك يحدث بالرغم من أن علاقته طيبة بمعظم المرشحين.

وأضاف القاضي: "نلصق بوستراتنا على خشب بدل من إيذاء الأهالي والمنشآت باللصق على البيوت أو الحوائط، وحملتنا كلها شباب جامعات وخريجو جامعات، ولديهم تعليمات واضحة بعدم إهدار مجهود أي من المرشحين أو الإساءة لدعايته، حتى نظهر بالمظهر اللائق بنا، خاصة وأننا نريد أن ننجح بالناس ونصل إلى قلوبهم"، حسب قوله.

في المقابل، قالت النائبة الدكتورة مي البطران، رئيس لجنة الاتصالات في البرلمان: "مثل هذه الأشياء تحدث في الشارع بشكل غير منظم وغير مقصود وأحيانا قد يكون أحد الأهالي معه بوستر لي ويريد تعليقه وليس شرطا أن يكون شخصا تابع لي، وبالأمس رأينا كذا لافتة موضوعة على لافتاتنا، وعرفنا أن هذا ليس مقصودا من المرشح ويمكن أن يكون حد من الناس في الشارع، أو أحد من فريقه بدون الرجوع له".

وأضافت: "ليس في بالنا أصلا أن نقوم بذلك، وما يؤكد ذلك هو أننا نقول للناس اختاروا الدكتورة مي البطران، وبالنسبة للمقعدين الآخرين، نقول لهم انتخبوا أي مرشحين آخرين معي ترون أنهما الأصلح بالنسبة لكم ويستطيعان أن يخدما أكثر، وبالتأكيد أننا لن نقول للناس ذلك ثم بعدها نقوم بوضع دعايتنا فوق دعاية مرشح آخر"، حسب تأكيدها.

وتضم دائرة أكتوبر والشيخ زايد والهرم والواحات، والمسماة بالدائرة التاسعة، نحو 50 مرشحا، يتنافسون للفوز بـ 3 مقاعد فردية مخصصة لهذه الدائرة مترامية الأطراف.