"النقل": استخراج اشتراكات مجانية بالمترو لكبار السن "فوق الـ70 عاماً"

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن وزير النقل أصدر قرارًا بتنفيذ استخراج اشتراكات مجانًا لكبار السن لمن هم في سن 70 عاماً، وتابع: "كل ما نحتاجه من كبار السن صورة البطاقة مع البطاقة الأصلية للإطلاع عليها، وصورة حديثة لاستخراج اشتراك مجاني 100% وركوب المترو لمدة 3 شهور بعدد 180 رحلة على أن يجدد بعد انتهاء المدة أوعدد الرحلات".

وأضاف "عبد الهادي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن كبار السن فوق سن الـ 60 عاما تم عمل تخفيضات بنسبة 50% لهم، بداية من يوم الجمعة المقبل، لافتاً إلى أن أي شخص من كبار السن يمكنه الاشتراك لمدة ثلاثة أشهر أيضا بقيمة 135 جنيهاً فقط.

وتابع: أنه إن كان لكبار السن أي مرافق فالمرافق يدفع تذكرة مترو عادية طالما سنه أقل من 60 أو 70 سنة، لافتاً إلى أن القرار سيتم تنفيذه لكبار السن لمن يبلغون 70 عاماً بداية من الغد، ومن فوق سن الـ 60 بداية من يوم الجمعة، وسيتم بيع التذاكر لهم بنسبة 50%.

سريان بطاقة الرقم القومي شرط الحصول على تذكرة المترو والقطارات مجانا

وأعلنت هيئة السكة الحديد وشركة مترو الأنفاق، عن صرف تذاكر وسائل النقل، ومنها قطارات المترو والسكة الحديد، مجانا لكبار السن، لمن هم فوق الـ70 عاماً، فيما يتم صرفها بتخفيضات تصل إلى 50% لمن هم فوق الـ60 عاماً، مشيرة إلى أن التذاكر تصرف بموجب بطاقة الرقم القومي، مؤكدة أن سريانها شرط أساسي في صرف التذاكر مجانا، وفى حال عدم توفر ذلك لن تصرف التذاكر.

وترصد "الوطن" كيفية استفادة كبار السن بهذا التخفيض خلال استقلالهم قطارات مترو الأنفاق

كالتالي: 1- مترو الأنفاق خصص شباك حجز بالمحطات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

2- يقدم المستفيد بالدعم بطاقة الرقم القومي الخاصة به إلى صراف التذاكر، الموجود على شباك الحجز؛ لاستقلال قطارات المترو.

3- إذا كان المستفيد فوق سن الـ60 عامًا، يحصل على تذكرة المترو بقيمة 50 قرشًا؛ لاستقلال أي عدد من محطات المترو، وإذا كان فوق سن الـ70، يحصل عليها مجانا؛ لاستقلال أيضا أي عدد من المحطات.

4- لابد أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية وغير منتهية.

5- يحصل كبار السن على هذا الدعم بموجب بطاقة الرقم القومي.

ومن المقرر أن تصل تخفيضات اشتراكات كبار السن بمترو الأنفاق إلى 97.8% لثلاث مراحل، بعدد 25 محطة، و98.5% لأربع مراحل، بعدد 39 محطة.

وتصل التخفيضات ربع السنوية لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 98.8%، لثلاث مراحل بـ25 محطة، و 98.5% لأربع مراحل بـ39 محطة، وقيمة التذكرة العادية الخاصة بهم 50 قرشًا.

بينما تصل نسبة التخفيض في الاشتراكات ربع السنوية لكبار السن إلى 92.5%، لأربع مراحل بـ39 محطة.