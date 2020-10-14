السفير الألماني يزور دير العذراء بدرنكة في أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن السفير الألماني بالقاهرة الدكتور "سيريل نون" زار دير السيدة العذراء بدرنكه، اليوم، على هامش زيارته للمحافظة.

ورافق المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد المحافظة، سفير ألمانيا وزوجته والوفد المرافق لهما خلال زيارتهم لدير السيدة العذراء لتعريفهم بالمعالم الأثرية التي تتمتع بها المحافظة، واستمع الحضور إلى شرح تفصيلي عن الدير الذي يعد نقطة رئيسية ضمن خط سير رحلة العائلة المقدسة بمصر إبان العصر الروماني ويضم مجموعة من الكنائس أقدمها كنيسة المغارة بالدير والتي حلت بها العائلة المقدسة لتكون من أقدم الكنائس على مستوى العالم.

وأبدى السفير سعادته بتلك الزيارة وحسن الاستقبال الذي لاقاه من الجميع بمحافظة أسيوط وحرص على التقاط الصور التذكارية في أرجاء الدير متمنيًا تكرار الزيارة لهذا المكان الديني والتاريخي والأثري الهام.

وأكد محافظ أسيوط أن السفير تفقد عددًا من المشروعات التنموية وزار مشروع قناطر أسيوط الجديدة، فضلا عن حضوره اجتماعات لبحث سبل التعاون وتنسيق الجهود ضمن البرنامج الوطني لإدارة منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

ولفت إلى أن أسيوط تتميز بوجود العديد من الأماكن الأثرية والسياحية التي تمثل الحضارات المختلفة وتحظى بوجود محطتين في مسار العائلة المقدسة مؤكدًا أهمية قطاع السياحة للدخل القومي لمصر الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتماماً كبيراً .