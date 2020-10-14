بتروجاس: ٣٠٤ ملايين أسطوانة بوتاجاز لتلبية احتياجات السوق

أعلنت شركة بتروجاس، المسؤولة عن توفير وتعبئة غاز البوتاجاز لجميع محافظات الجمهورية، إنها تستهدف تعبئة كميات من البوتاجاز تبلغ حوالى 304 ملايين أسطوانة لتلبية احتياجات السوق المحلى.

وأضافت بتروجاس، إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول، أن الخطة الاستثمارية المخططة للشركة تستهدف الحفاظ على أصول الشركة ورفع كفاءتها من خلال الحفاظ على أعلى مستوى من الأداء والتطوير المستمر لمعدات التعبئة والمعالجة وتحديث أسطول النقل بالشركة وتطوير وتحديث منظومة العمل بكافة مواقع الشركة.

وتتبع وزارة البترول والثروة المعدنية، استراتيجية خاصة، تهدف إلى الاستمرار في دعم استقرار سوق البوتاجاز من خلال العمل على زيادة الرصيد الاستراتيجي من البوتاجاز، خاصة بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات جديدة لزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز موزعة جغرافيا بعدد من محافظات الجمهورية، تزامنا مع قرب دخول فصل الشتاء، بالتوازي مع الإسراع في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ليحل بديلاً للبوتاجاز.

وقال مصدر مسئول بوزارة البترول في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إنه مع قرب دخول فصل الشتاء تم تأمين احتياطيات كافية للاستهلاك خلال فترة الشتاء والتي يزيد فيها استهلاك البوتاجاز وعدد من أنواع الوقود الأخرى.

وكشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيانات سابقة، إن الدولة ما زالت تدعم "البوتاجاز" حتى الآن، وكشفت أن العام المالي 2019/2020، شهد استمرار انخفاض استهلاك البوتاجاز محليًا بنسبة تصل إلى 5.5% مقارنة بالعام السابق عليه.

وأضافت أن هناك تراجعا في استهلاك قطاعات الدولة من البوتاجاز خلال فصل الشتاء الماضي، حيث وصل معدل الاستهلاك المحلى في ديسمبر 2019، حوالى 295 ألف طن، مقارنة بحوالي 315 ألف طن في ديسمبر 2018.