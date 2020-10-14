6 أعضاء للتنسيقية بتعيينات الشيوخ و5 منتخبين.. والمتحدث: تمكين للشباب

تصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أسماء المعينين في مجلس الشيوخ، حيث احتوت قائمة الأسماء المعلنة حتى الآن على 6 مرشحين من أعضاء التنسيقية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب.

ومن المقرر تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس بواقع 100 عضو في مجلس الشيوخ، وذلك تنفيذا للمادة 28 من الدستور.

وجاءت أسماء المرشحين الـ6 المعينين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كالتالي: سهى سعيد، محمود ترك، علاء مصطفى، أكمل نجاتي، محمد فريد، أحمد قناوي، فضلا عن فوز 5 أعضاء منتخبين.

وأعربت شيماء عبدالإله، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، عن جزيل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه الدائم لشباب التنسيقية، وذلك في إطار حرص الدولة على تمكين الشباب في الحياة السياسية، وهو الأمر الذي لم يؤلف على مدار سنوات عديدة.

وأضافت عبدالإله، أن كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استطاع أن يفرض نفسه بقوة في واقع الحياة السياسية، على الرغم من حداثة تأسيسه، فعمر الكيان سنتين فقط، ولكن ما طرحه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من مجهودات والمشروعات والمبادرات، إضافة إلى رؤية مختلفة ووجهات نظر متباينة تعبر عن آراء وطموحات الشباب الساعي في تحقيق مستقبل افضل لوطنه، ما أدى إلى تعزيز ثقة القيادة السياسية بهذا الكيان الذي يثبت يوما بعد يوم استحقاقه هذه المكانة.

وتابعت المتحدثة باسم التنسيقية، أنه كان هناك 5 مرشحين من التنسيقية ضمن القائمة الوطنية على الشيوخ، والأن أصبح العدد 11 بتعيينات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الجديدة، إضافة إلى 26 مرشحا في مجلس النواب بنظام القائمة، و5 مرشحين بنظام الفردي، في خطوة جيدة تأكد كفاءه ومهنية أعضاء التنسيقية، الذين سعوا بكل السبل والمجهودات لاستحقاق هذا الدعم.

ويُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

كما يشكل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

وبحسب القانون تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية و4 دوائر للقوائم المغلقة يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد 100 مقعد لكل منها.

ويشترط أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساوياً له، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

وكانت قد دفعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في انتخابات مجلس النواب التي أجريت أغسطس الماضي بـ 31 عضوا؛ 26 في نظام القوائم و5 أعضاء بنظام الفردي، ونجحت في اقتناص 5 مقاعد.