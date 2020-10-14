إعداد لجنة استقبال المعينين بمجلس الشيوخ بعد صدور القرار الجمهوري

بدأت الأمانة العامة للبرلمان "مجلسي النواب والشيوخ"، اليوم، الاستعداد لاستقبال المعينين بمجلس الشيوخ واستخراج كارنيهات العضوية حيث تم إعداد تجهيزات استقبال المعينين وتخصيص مكان لتصوير الأعضاء الجدد وإنهاء الإجراءات بالبهو الفرعوني لمجلس النواب.

ثم يتم استقبال الأعضاء في بهو قاعة 25/ 30 برئاسة المستشار محمود عتمان القائم بأعمال أمين عام مجلس الشيوخ لالتقاط الصور التذكارية.

وتبدأ لجان استقبال الأعضاء المعينين بمجلس الشيوخ عملها عقب صدور القرار الجمهوري بالمعينين المنتظر صدوره على أن تبدأ لجنة استقبال الأعضاء المعينين في العاشرة صباحا، غدا، حال صدور القرار الجمهوري.

وكان البهو الفرعوني قد شهد، اليوم، عمل مكثف لإعداد التجهيزات اللازمة لاستقبال الأعضاء الجدد، وقامت أمانة مجلس الشيوخ بإعداد 10 لجان لاستقبال الأعضاء الجدد بالبهو الفرعوني لمجلس النواب، وذلك لإتمام عملية استخراج كارنيهات العضوية، وتم تزويد اللجان بأجهزة كمبيوتر لتسجيل بيانات الأعضاء وعددهم 100 عضو بحسب القانون رقم 141 لسنة 2020 المنظم لعمل مجلس الشيوخ.

ويمنح قانون مجلس الشيوخ رئيس الجمهورية حق تعين 100 عضو بينهم 10 سيدات من أصل 300 عضو حيث انتهى 200 عضو منتخبين بنظامي القائمة والفردي من استخراج كارنيهات العضوية.

وينتظر المجلس الجديد قرار رئيس الجمهورية، والخاص بإصدار قائمة المعينيين بالمجلس وعددهم 100 عضو ليكتمل بذلك تشكيل مجلس الشيوخ في شكله الجديد بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة.

ويحرص المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، على التواجد في استقبال الأعضاء الجدد، ومتابعة كل الأعمال الخاصة باستخراج الكارنيهات ويحضر للترحيب بالأعضاء المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب والمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية.

وأعلنت بعض الأسماء وإبلاغ عدد من المعينين باختيارهم انتظارا لصدور القرار الجمهوري بالقائمة الرئيسية.