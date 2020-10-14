بالصور.. مدير ينظف مدرسته بقنا: "هي بيتي الثاني وأواجه كورونا بكل جهد"

في إطار استعداد مدرسة مهدى محمد طه، بنجع الجامع الابتدائية بقرية السمطا في مركز دشنا، التابع لمحافظة قنا، لاستقبال العام الدراسي الجديد، المقرر له السبت المقبل، نظف مدير المدرسة الفصول والفناء.

ونفذ مدير المدرسة، بمعاونة المعلمين أعمال النظافة، باستخدام المياه والمنظفات والمطهرات، وترتيب المقاعد في الفصول؛ لتكون جاهزة للطلاب، بجانب تجهيز المكتبة، وتخطيط أرض الفناء، وتركيب علم جديد.

وقال أشرف رسلان أحمد، مدير المدرسة، إن المدرسة هي بيتي الثاني ومحراب العلم، ولن أدخر جهدًا أن نستقبل العام الدراسي الجديد وفق الاجراءات الاحترازية الجديدة؛ لمواجهة فيروس كورونا.

كان الدكتور صبرى خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، صرح أن مديرية التعليم بالمحاظة، استعدت تماما لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020 /2021، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد؛ إذ أصدر تعليمات للإدارات لإخطار مديري المدارس، بإعادة توزيع الطلاب والتلاميذ داخل الفصول؛ طبقا لقواعد التباعد الطلابي، موضحا: "قمنا بتخفيض الكثافات الطلابية بمعظم فصول المدارس التي سمحت فصولها بذلك".

وأضاف "رسلان": "نطمح إلي تحقيق التميز بين محافظات الجمهورية خاصة بعد أن حققنا العام الدراسي المنقضي المركز الأول بين محافظات مصر، طبقا لمؤشر التعليم قبل الجامعي وأيضًا هذا العام نتوقع أن نكون من بين أعلى ثلاث محافظات طبقا لقواعد مؤشر التعليم قبل الجامعي لمحافظات الجمهورية".

وكانت الإدارات التعليمية التابعة للمديرية، عقدت العديد من الاجتماعات المكثفة من خلال مديري الإدارات التعليمية ومديري المراحل، مع مديري المدارس؛ لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020/2021، في ظل جائحة كورونا، وضرورة تشكيل لجنة بكل مدرسة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية قبل وأثناء وبعد اليوم الدراسي، وتجهيز غرفة للعزل بكل مدرسة مزودة بالأدوات اللازمة، مع ضرورة توفير مستلزمات التطهير اللازمة "كُحول، وكُلور، وصابون".