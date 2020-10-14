"لعنة الآثار" تنهي حياة "نجار بلبيس": أنقذ شريكه من الحفرة ومات.. وزملائه أخفوا جثته

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمــن الشرقية، بالعثور على جثة أحد الأشخاص (نجار - مُقيم بدائرة المركز) بالقرية محل إقامته وبها سحجات متفرقة.

وتوصلت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالشرقية إلى حفر وتنقيب المتوفى عن الآثار، بالاشتراك مع 4 أشخاص من أهليته جميعهم مُقيمون بدائرة المركز، بمنزل أحدهم "ملاصق لمنزل المتوفى" وفي أثناء الحفر سقط المتوفى داخل الحفرة، فاستخرجوه وتخلصوا من جثته بإلقائها بمكان العثور.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكّن ضبط 3 من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بمنزل المتهم الهارب وقرروا أنَّه حال حفر أحدهم سقط داخل الحفرة فنزل المتوفى لإنقاذه فسقط بجواره، فحاول باقي المتهمين إنقاذهما، وتمّ إنقاذ أحدهما وتوفي آخر حال استخراجه، فقرروا التخلص من جثته عبر نقلها باستخدام سيارة ربع نقل "ملك أحدهم" وبالاستعانة بأحد جيرانهم "حداد - مُقيم بذات القرية"، وجرى التخلص منها بإلقائها بمكان العثور.

أمكّن ضبط الأخير الذى أيد ما جاء بالاعترافات، وبفحص مكان الحفر بمنزل المتهم الهارب تبين وجود حفرة داخل إحدى غرفه (بمساحة 1.5 × 1.5 متر بعمق 12 متر تقريباً)، وكذا الأدوات المستخدمة في الحفر، وتمّ بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستخدمة في نقل الجثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.