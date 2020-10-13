حبس "شرقاوي" تخلص من جثة شقيقه بمعاونة آخرين أثناء التنقيب عن الآثار

أمرت نيابة مركز شرطة بلبيس، برئاسة المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، بحبس رجل وابن شقيقته، لقيامهما بمشاركة متهم ثالث من جيرانهما، بالتخلص من جثة شقيق الأول، بعدما لقي مصرعه نتيجة سقوطه في الحفرة، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الأثار، في قرية "بساتين بركات"، دائرة المركز، على ذمة التحقيقات في القضية.

وتلقى مدير أمن الشرقية، اللواء إبراهيم عبدالغفار، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بلبيس، العميد حسام القصبي، يفيد بورود بلاغ بالعثورعلى جثة شخص يُدعى "م. ع. أ."، 32 سنة، مقيم بقرية "بساتين بركات"، دائرة المركز، ملقاة على طريق "بلبيس - العاشر من رمضان"، وتم على الفور، تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة.

ودلت التحريات على قيام شقيق المتوفي وابن شقيقته، بالاشتراك مع جارهم، بالتخلص من جثة المجني عليه، بعد أن لقي مصرعه إثر سقوطه في حفرة، أثناء التنقيب عن الآثار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، حيث أصدرت قرارها بحبس المتهمين على ذمة القضية.

كما قررت نيابة بلبيس تجديد حبس سيدة وابنها، لمدة 15 يوماً، لاتهامهما بقتل الابن الثاني للمتهمة الأولى وشقيق المتهم الثاني، أثناء مشاجرة بينهم بسبب الخلافات الأسرية، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً بالواقعة، في وقت سابق، من مأمور مركز شرطة بلبيس.

وبانتقال قوة من مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، تبين وقوع مشاجرة بين المجني عليه، مريض نفسياً، في العقد الثالث من عمره، ووالدته، بسبب خلاف مع زوجة شقيقه الأكبر، مما دعا المجني عليه إلى التعدي على والدته بالضرب، وتدخل شقيقه للسيطرة على الموقف، وحينما رفض المجني عليه إنهاء المشاجرة، استل شقيقه الأكبر سكيناً وهدد المجني عليه بطعنه.

ودلت التحريات على أنه أثناء الاشتباك بين الثلاثة، أصيب المجني عليه بجرح طعني في ظهره، مما أدى إلى وفاته متأثراً بإصابته، وجرى ضبط الأم وابنها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وقررت حبس المتهمين على ذمة القضية.