ضبط 120 ألف قرص وأمبول أدوية مخدرة ومنشطات محظورة بمدينة نصر والتجمع

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي قيام اثنين من القائمين على إدارة صيدليتين بدائرة قسمي شرطة (أول مدينة نصر - التجمع الخامس) بالقاهرة، ببيع وتروّيج العقاقير المخدرة والأدوية المنشطة والأدوية المستوردة والمهربة وبيعها دون تذكرة طبية للشباب والنشء صغير السن مقابل مبالغ مالية كبيرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تمّ استهداف الصيدليتين وأمكّن ضبط المتهمين المذكورين، وأسفر التفتيش عن ضبط (120 ألف قرص وأمبول لأدوية مخدرة ومؤثرة على الصحة النفسية ومنشطات محظور تداولها ومهربة جمركياً)، داخل مخزنين غير مرخصين خاصين بكل صيدلية، وبمواجهة المذكورين اعترفا بإدارتهما للصيدليتين وحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين والشباب والأحداث لتحقيق أرباح غير مشروعة.