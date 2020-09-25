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ضبط أقراص مخدرة داخل علب «تمر» بالمطار بحوزة راكب قادم من فرنسا

كتب:

أيمن حمزة
10:26 ص | الجمعة 25 سبتمبر 2020
ضبط اقراص مخدرة داخل علب «تمر» مع راكب قادم من فرنسا بالمطار

ضبط اقراص مخدرة داخل علب «تمر» مع راكب قادم من فرنسا بالمطار

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب أقراص مخدرة وقطع حشيش، أخفاها راكب مصري داخل علب «تمر» في حقائبه أثناء قدومه من فرنسا في محاولة لتهريبها من الجمارك وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الطائرة المصرية رحلة رقم 800 القادمة من باريس، شك عبد العال نعمان مدير الجمارك في راكب مصري الجنسية، وبالعرض على تامر رمزي مشرف الإدارة قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الراكب ضمت مصطفى صادق مأمور الجمارك، وتبين وجود 620 قرص مخدر وقطع حشيش مخبأة بين طيات ملابسه وداخل علب «تمر» لتضليل الجمارك.

تحرر محضر ضبط جمركي بالواقعة، وجرت إحالة الراكب للنيابة للتحقيق بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

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