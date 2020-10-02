جمارك المطار تضبط راكبا نمساويا حاول تهريب أقراص مخدرة

أحبط رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة طارق محمد، مدير الإدارة، محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة النمساوية القادمة من فيينا، اشتبه هانى محمود أحمد، مأمور اللجنة فى راكب نمساوى يحمل كرتونة وحقيبة كبيرة وحقيبة هاندباج وشنطة لاب توب، نظرا لارتباكه الشديد .

تم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة "الإكس راى"، بمعرفة محمد جمال الدين، مأمور الفحص فأظهر بوجود عبوات دوائية.

بالعرض على طارق محمد مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة من أحمد مجاهد، أحمد صبرى مأمورى تفتيش الركاب، تحت إشراف حازم محمد علي رئيس القسم لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 39 شريطا بها 390 قرص الترامادول المخدر، و7 زجاجات ترامادول مخبأة بين طيات الملابس.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 94 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات، السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى