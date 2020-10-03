جمارك المطار تضبط محاولتي تهريب أقراص مخدرة وسماعات كول سنتر

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من سماعات الكول سنتر بالمخالفة لقانون المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته. والقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة. وقانون الجمارك رقم ٦٦ أسنة ١٩٦٣ وتعديلاته وقانون الاستيراد رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته، الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من نيويورك اشتبه، بلال حسن مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية بدا علامات القلق والتوتر.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة، يوسف منشاوى باشراف، جمال عزت رئيس القسم فتمت الأفادة بوجود كثافات عالية.

وبالعرض على، رضا أبو العزم، عبدالعال عليش نائبى مدير الإدارة كلفا لجنة من، هيثم الدمرداش مأمور الجمرك تحت اشراف ابراهيم عامر مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 340 سماعة كول سنتر داخل حقائبه.

وفى المحاولة الثانية وبناءا على مذكرة إشتباه مقدمة من إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة بورود معلومات مفادها محاولة أحد الركاب المصريين القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من دبى تهريب أصناف ممنوعة بحقائبه.

وبالعرض على، رضا أبو العزم تم تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من، مصطفى بحر، وإبراهيم عامر مدير الحركة فتبين وجود 153 شريط بإجمالى 1528 قرص ترامال 50 و 100مجم داخل حقائب الراكب.

وتم الجرد والتحريز بلجنة مكونة من، مصطفى بحر، اسلام عبد الباقى تحت إشراف، عمرو عبد المنعم رئيس القسم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقمى 93 و 95 لسنة 2020 بعد العرض على، إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك وإخطار الجهات المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.