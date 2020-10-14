محافظ المنوفية يشدد على جاهزية المدارس والالتزام بتدابير كورونا

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، في اجتماعه اليوم، بأهمية جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، مضيفاً بضرورة عرض تقرير يومى عن اليوم الدراسي كاملاً بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والصحة وغرفة العمليات المركزية بالديوان العام والإجراءات التي يتمّ اتخاذها في حالة أي طوارئ أو ظهور حالات اشتباه حتى يتسنى اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماعه للوقوف على مدى الاستعداد التام لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020-2021، بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، والدكتورة ريموندا رفعت شنودة، ومحمد فرج أعضاء الأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب ، ووكيل وزارة التربية والتعليم والصحة ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ومدير عام الشركة المصرية للاتصالات ورئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي وممثلي شركة الكهرباء وعدد من مديري إدارت الشؤون الصحية وممثل عن الأزهر الشريف.

وكلف محافظ المنوفية بتشكيل لجنة برئاسة رئيس المدينة وعضوية التربية والتعليم والصحة للمرور على المدارس للتأكّد من اتباع كل التعليمات للوقاية الصحية من فيروس كورونا وكذا إجراء مديرية الصحة جولة مرورية لمتابعة تخصيص غرفة عزل والتأكّد من مدى مطابقتها لشروط الجودة وتوافر مستلزمات الوقاية.

كما شدد محافظ المنوفية، على تنظيف خزانات ودورات المياة بشكل دائم وتفعيل لجنة الأزمات بكل مدرسة للتعامل الفورى مع أي طوارئ، مشددًا على ضرورة نشر جداول حضور الطلاب بكل المراحل الدراسية على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات المدارس، مناشداً أولياء الأمور بإلزام أبنائهم بارتداء الكمامات في أثناء ذهابهم للمدرسة حرصاً على صحتهم.

واستعرض وكيل وزارة التربية والتعليم الاستعدادات التي اتخذتها المديرية لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد، حيث أوضح بأنَّه تمّ التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لوضع خطة لنشر الوعي الصحي والوقائي في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد بالمدارس استعدادا لبدء العام الدراسي، مؤكّداً أنَّه تمّ تشكيل لجان متابعة للتأكّد من تطبيق وتنفيذ الاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في أثناء وقبل وبعد اليوم الدراسي بالمدارس حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.

كما شدد مراعاة التباعد بين الطلاب ومسافات بينية لا تقل عن متر، فضلاً عن توفير مستلزمات التطهير والنظافة العامة داخل كل مدرسة باستمرار وكذا عمل ورش عمل وندوات توعية للمعلمين والعمال ونشر بوسترات لتوعية كل الطلاب.

كما أكّد أنَّه تمّ التشديد على حظر إقامة أي مسابقات أو بروتوكولات أو التعاقد مع أماكن ألعاب ترفيهية و حظر جمع التبرعات المالية أو العينية من أولياء الأمور تحت أي مسمى وعدم ربطها بتحويل أو قبول أبنائهم بالمدارس، وجرى استعراض إجراءات حضور الطلاب داخل المدارس بمختلف المراحل الدراسية وكذا إجراءات سد عجز المعلمين بالمدارس على مستوى المحافظة، مبينًا أنَّه تمّ استكمال النواقص من الكتب الدراسية بالتوريدات والكتب تمّ استلامها وتوزيعها علي المدارس بنسبة 100%.

وفي إطار تطوير منظومة التعليم والارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب، تمّ تدريب أكثر من 3 آلاف معلم من معلمي التعليم الفني على استخدام المنصة استعدادًا للعام الدراسي من خلال تقديم مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية دورات تدريبية مجانية للمعلمين حول تصميم الدروس بنظام أون لاين لأول مرة على مستوى الجمهورية وكذا تنظيم دورات تدريبية لموجهي عموم الأنشطة على استخدام التدريب وورش العمل بنظام أون لاين.

ونوه إلى أنَّه خلال عـام 2020 تمّ الاستلام المبدئي لـ35 مدرسة وجار تطوير ورفع كفاءة 30 مدرسة موزعة 25 تعليم عام، 4 تربية خاصة، مدرستان تعليم فني ، كما أشار إلى دخول 60 مدرسة جديدة على مستوى المحافظة الجودة خلال هذا العام.

وقال إنّ محافظة المنوفية كان لها السبق في تفعيل القرار الوزراي لمجموعات التقوية بالمدارس بفضل جهود محافظ المنوفية في هذا الشان ، مؤكدا على مرور لجان بمديرية التربية والتعليم لمتابعة هذه المجموعات ، كما أشار إلى أنه تم تكريم المحافظة ضمن 7 محافظات على مستوى الجمهورية لحصولها على المركز الثالث من حيث كفاءة الأداء وإنتظام الدراسة والإمتحانات.

وأضاف أنَّه تمّ تحويل 6 مدارس ثانوية صناعية إلى التأسيس العسكرى تحقيقاً للإنضباط، إضافة الى المدارس الحالية ليصل عدد المدارس الثانوية الصناعية التي تمّ تحويلها إلى هذا النظام إلى 10 مدارس.