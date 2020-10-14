انطلاق قافلة "نور حياة " للكشف عن مسببات ضعف الإبصار

أكّد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "نور حياة"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بالتعاون بين صندوق "تحيا مصر" والقوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة في ظل احتفالات الدولة بانتصارات أكتوبر.

وأعلن سيد الشوربجى مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، انطلاق القافلة الـ19 للمبادرة الرئاسيه "نور حياة " للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار يومي الخميس والجمعة 15، 16 أكتوبر بمركز شباب الباجوربمدينة الباجور، حيث تستهدف القافلة الكشف على 500 حالة مقسمين على مدار اليومين مع أخذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية.

فيما أشار السيد الشوربجي مدير جمعية الأورمان بالمنوفية بأن القافلة التاسعة عشر تستهدف الكشف علي الفئات الأكثر إحتياجاً بنطاق المحافظة وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، فضلاً عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفى العسكري بالمحافظة.

وأضاف "الشوربجي"، أنَّه تمّ تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.