طقس الغد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 32

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الخميس طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حركة الرياح غدا

وأشار الخبراء إلى أنّ الرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، كما تنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما تنشط أحيانا على مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية.

حالة الملاحة البحرية

وعن حالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، ويكون ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة من متر ونصف إلى مترين، وتكون الرياح شمالية غربية.

ويبقى التحذير من الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح، على مناطق من القاهرة والوجه البحري، تكون كثيفة على وسط سيناء وبعض المناطق على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 32 20

الإسكندرية 30 20

وادي النطرون 31 20

طنطا 31 19

شبين الكوم 32 20

دمنهور 30 19

بلطيم 29 22

مطروح 29 20

السلوم 30 20

سيوة 33 19

بورسعيد 29 24

دمياط 29 23

الزقازيق 32 20

المنصورة 31 20

الإسماعيلية 33 21

السويس 32 22

العريش30 20

رفح 30 20

رأس سدر 32 22

نخل 31 17

نويبع 33 25

طابا 32 22

كاترين 28 16

الطور 31 23

شرم الشيخ 33 26

الغردقة 35 25

مرسى علم 34 25

الفيوم 32 21

بنى سويف 34 20

المنيا 36 20

أسيوط 37 22

سوهاج 37 22

قنا 38 23

الأقصر39 24

أسوان 39 25

إدفو 39 24

أبو سمبل 40 25

الوادي الجديد 37 23

شلاتين 35 26

أبو رماد 34 26

حلايب 33 27

رأس حدربة 35 25