أكبر حركة تنقلات لقيادات المدن والقرى في القليوبية

أصدر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أكبر حركة تنقلات للقيادات المحلية من نواب المدن ورؤساء القري، شملت الدفع بوجوه جديدة وشابة ممن إجتازوا اختبارات المسابقة التي جرت في المحافظة.

تاتي الحركة في إطار الحرص علي تحقيق طفرة في كافة الأعمال والخدمات التي تقدمها الوحدات المحلية، من خلال ضخ دماء جديدة من قيادات الصف الثاني بالوحدات المحلية ونقل بعض القيادات إلي مواقع أخري.

وتضمنت الحركة إلغاء ندب 4 من نواب رؤساء المراكز والمدن والاحياء وعودتهم إلى العمل بديوان عام المحافظة وتكليف مجموعة من العاملين بديوان عام المحافظة والمدن والمراكز والأحياء للعمل بمنصب نواب لرؤساء المدن والمراكز والاحياء.