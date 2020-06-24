محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لـ35 قرية بـ3 مراكز

اعتمد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، المخطط التفصيلى لـ35 قرية بمراكز الخانكة وقليوب وكفر شكر، بعد إعداده من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالاشتراك مع الوحدات المحلية للمراكز.

وعُرض مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة بالوحدة المحلية طبقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، ووافقت هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع على مشروع المخطط التفصيلي العام للقرى، بواقع 23 قرية بكفر شكر، و6 بالخانكة 6، ومثلها في قليوب.

وتضمن المخطط شبكة الطرق بما يتناسب مع الصالح العام، وملكيات الأراضي، بما يتوافق مع القانون، وذلك حرصًا على عدم البناء العشوائي وتسهيل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء، وإعداد مشروعات التقسيم بما يطابق القوانين العامة ويضمن عدم ضياع حق الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن إنهاء تلك المخططات يأتي في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي، ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة، إضافة إلى توطين الخدمات العامة، وتوفير المسكن الملائم، وتحسين فرص المعيشة من خلال المشروعات التنموية المقترح تنفيذها.

وأشار إلى أن المخطط التفصيلي شمل قرى أبو زعبل وكفر عبيان والمنايل وكفر حمزة وسندوة ومزرعة الجبل الأصفر بمركز الخانكة وقري سنديون وميت حلفا والإصلاح الزراعي وبلقس وناي وكفر الرماد والترجمان بمدينة قليوب.

وفي مركز كفر شكر، شمل المخطط قرى اسنيت وكفر عامر ورضوان وكفر على شرف الدين وكفر منصور والبقاشين وكفر الولجا والمنشاة الكبري والمنشأة الصغرى وميت الدريج والصفين والشقر وكفر كردي وبرقطا وكفر عزب غنيم وكفر الشهاوى خاطر وكفر تصفا وكفر صليب سلامة وتصفا وكفر رجب والزمرونية وكفر عبد السيد نوار.