خطة المعاهد الأزهرية بالإسكندرية للعام الدراسي الجديد

أنهت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، استعداداتها للعام الدراسي الجديد، وعقدت الإدارة اجتماعا، اليوم، للوقوف على اخر نشاطات المعاهد قبل ساعات من انطلاق الدراسة.

وشدد الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، للمحافظة على أمن وسلامة الطلاب.

وأشار إلى حضور طلاب مرحلة رياض الأطفال، والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي أربعة أيام أسبوعيًا خلال العام الدراسي الجديد، فيما يحضر باقي الطلاب بدءا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي سوف يومين فقط أسبوعيًا.

ووجّه إلى سرعة وضع الجدول وفقًا لتلك التعليمات وسرعة تنفيذ حركة الندب الكلي والجزئي، وتوزيع الجداول على المعلمين، والتشديد على التزام مديري الإدارات، وشيوخ المعاهد، والوكلاء بالزي الأزهري.

وكلف "هاشم" بسرعة تسليم الكتب الدراسية للطلاب من بداية الدراسة، وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ التدابير الصحية والوقائية بجميع المعاهد، وتوفير غرف عزل بها.

وأكد رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية على ضرورة إبلاغ إدارة الأمن بالمنطقة والصحة حال الاشتباه في إصابة أي شخص بفيروس كورونا، فضلا عن تخصيص الحصة الأولى في أول يوم دراسي، لتوعية الطلاب بالإجراءات والتدابير الصحية والوقائية الواجب اتخاذها.