للمرة الثالثة.. الأزهر يغير أيام الحضور.. وغضب بين الطلاب وأولياء الأمور

حالة من الغضب بين طلاب وأولياء أمور ومدرسي الأزهر، بعد الإعلان عن تغيير مواعيد الدراسة في العام الدراسي الجديد المقرر أن يبدأ السبت المقبل للمرة الثالثة، حيث تم تغيير أيام الدراسة للصفوف التمهيدى والأول والثاني والثالث الابتدائي إلى 4 أيام بدلا من ثلاثة، ومن الصف الرابع حتى الصف الثالث الثانوي يومين فقط، بعدما كانت ثلاثة أيام.

وبالتزامن مع نشر مناطق الأزهر المختلفة القرارات الجديدة، انهالت تعليقات الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين الغاضبة، فقد علق البعض على صفحة منطقة أسيوط الأزهرية على الفيس بوك، مستهجنين كثرة التغييرات.

وقال حساب يحمل اسم أسماء على طه: "تعبنا من التخبط في القرارات ربنا يساعد الأستاذ الذي يضع الجدول لا ينام كل يوم يغير في الجدول"، بينما قال عبدالسلام عبدالمولى: "يعني لو مفيش دروس لطلاب الثانوية الأزهرية يومين ينفعوا لشرح 17 مادة".

ومن جانبه، قال عمر الساعاتى: "طب وآخر كلام علشان أولياء الأمور عايزين يعرفوا القرار النهائي ممكن بقى تعطونا كلام قاطع لا رجعة فيه"، فيما قالت نور الهدى: "هو عام استثنائي يا جماعة، الكل معذور حتى صناع القرار، لأنه عام ملوش ملامح، وماحدش عارف الأمور هترسى على إيه، متوقع أنه يحصل تغيير في القرارات كل شوية، ندعي ربنا بس يعدى السنة دي على خير والأمور ماطولش عن كدا، وتعود حياتنا لعادتها، وربنا يصلح أحوالنا ويعافينا ويقدر لنا الخير حيث كان".

وعلى الصفحة الرسمية للمكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد، كتب حساب يحمل اسم ناصرية مصرية: "يا ريت فضيلة الإمام يتدخل شخصيا وينهى الفوضى اللى حصلت بمنشور، يعنى إيه قبل الدراسة بيومين فجأة تقرروا إننا نبقى زى التربية والتعليم نتقسم مجموعات والدراسة منصات، من غير لا تدريب للمدرسين ولا تهيئة للطلاب، وبعدين فيه معاهد كثافتها لا تتخطى الفصل 10 طلاب يتقسم على يومين ليه، لكن للأسف بالوضع دا الموضوع فيه ارتباك وتخبط".