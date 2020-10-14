انهيار جزئي لـ6 منازل في المنيا بسبب حريق.. وإصابة 9 أشخاص

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم الأربعاء، الموقع العام للانهيار الجزئي، الذي حدث بعدد من المنازل بشارعي الصفا وعلاء الدين بحي أبو هلال جنوب مدينة المنيا؛ بسبب حريق شب في أحد المنازل، وطالت الخسائر الجزيئة، 6 أخرى مجاورة بالشارعين.

وتابع المحافظ تداعيات الحريق، الذي تسبب في إصابة 9 أشخاص، دون حدوث وفيات، ووجه "القاضي" العقيد محمد صلاح، رئيس المدينة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير سكن من الأولي بالرعاية، كبديل للأسر المتضررة، وجرى على الفور إخلاء المنازل المتضررة من قاطنيها.

كما وجه محافظ المنيا، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف مساعدات اجتماعية للأسر المتضررة من الحريق، وتابع الحالة الصحية للمصابين بمستشفى المحافظة العام، موجها الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، بتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم الطبي للحالات المصابة.

وكلف اللواء أسامة القاضي، لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بالتنسيق مع كلية الهندسة، باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للوقوف على سبب انهيار المنزل، مع إجراء أعمال المعاينة للمنازل المجاورة؛ تحسبا لأي طوارئ، وحفاظا على سلامة وحياة قاطنيها.

واتخذت الوحدة المحلية لمدينة المنيا كافة الإجراءات اللازمة، لإزالة آثار الحريق، وفرض كردونا أمنيا، وجار رفع المخلفات والأنقاض، وفصل التيار الكهربائي والمياه والغاز عن المنازل، بالتنسيق مع أجهزة الأمن.