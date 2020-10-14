صورة.. إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بميكروباص واحتراقها في قنا

أصيب 6 أشخاص، بينهم طفل، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي، مع أخرى ميكروباص، واشتعال النار بها، على الطريق الزراعي أمام الجزيرة، التابعة لمركز قنا.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد باشتعال النار في سيارة ملاكي، بعد تصادمها بأخرى ميكروباص، على طريق قرية الجزيرة، بمركز قنا.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، هم: "عاطف عبدالنبي سليم، 22 عامًا، وبخيتة جمعة أحمد، 48 عامًا، وخالد أيمن أمين، 10 أعوام، وآمال عبدالرسول محمد، 21 عامًا، وأبوالحسن محمد محمود، 48 عامًا، وعماد جلال يحيي"، ونقل المصابين لمستشفى قنا العام، وتحرر محضرا بالحادثة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

وفي أسيوط، تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة، أول مدخل طريق "صنبوا" الزراعي، بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي، تحمل لوحات معدنية رقم (ي ج د 4576)، بأحد أعمدة الإنارة، ما أدى إلى وفاة أحد مستقلي السيارة، وإصابة 4 آخرين.

وأسفر الحادث عن مصرع "فارس حمادة فايز"، 21 عاما، ونقلت جثته بواسطة سيارة إسعاف، إلى مستشفى ديروط المركزي، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة.

ونتج عن الحادث إصابة كل من: "كريم مصطفى سلطان"، 20 سنة، تم نقله بواسطة الإسعاف إلى مستشفى القوصية، فضلا عن إصابة 3 آخرين، نقلوا بمعرفه الأهالي إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ورفعت السيارة وأزيل آثار الحادث، وأعيد فتح الطريق أمام الحركة المرورية، وإخطار الكهرباء لتقدير التلفيات، وإلزام السائق بتكاليف الإصلاح، كما حرر المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة، واستكمال الإجراءات القانونية.