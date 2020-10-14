ضبط سيدة استولت مع زوجها على 268 ألف جنيه من 3 مواطنين بالغربية

ألقت مباحث الأموال العامة بطنطا، اليوم الأربعاء، القبض على سيدة؛ لاشتراكها مع زوجها في النصب على صاحب معرض أجهزة كهربائية، واثنين آخرين، بمركز السنطة بمحافظة الغربية، والاستيلاء منهم على 268 ألف جنيه، بدعوى تسفيرهم للعمل بالخارج.

كان بلاغ ورد لإدارة مباحث الأموال العامة من صاحب معرض أجهزة كهربائية، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية، وآخرين، يفيد بقيام أحد الأشخاص وزوجته، بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على أموالهم؛ بزعم تسفيرهم خارج البلاد، وتبين من تحريات فرع الإدارة بطنطا صحة الواقعة.

وأشارت التحريات إلى قيام صاحب شركة إلحاق عمالة بالخارج (له معلومات جنائية)، محبوس حاليا على ذمة إحدى القضايا، وزوجته (لها معلومات جنائية)، مقيمين بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، بممارسة نشاط احتيالي في النصب على المواطنين البسطاء، من راغبى السفر للعمل بالخارج، بقصد الاستيلاء على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.

وأوضحت التحريات أنهما تمكنا عبر ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية مختلفة من الشاكين، بلغت جملتها حوالى 268 ألف جنيه، وعدم وفائهما بذلك، ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة، وضبطت الزوجة، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي وارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، بالإشتراك مع زوجها، واتخذت الإجراءات القانونية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي، بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.