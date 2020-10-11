محافظ الغربية يرافق متدربي البرنامج الرئاسي لتفقد مشروعات المحلة

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولة تفقدية في مدينة المحلة الكبرى، اليوم الأحد، يرافقه كل من نانسي يحيى، ورشا علي، ومحمد عثمان، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أعمال التطوير بمدخل مدينة المحلة الكبرى، واستمع إلى شرح تفصيلي من رئيس مركز مدينة المحلة، اللواء حاتم زين العابدين، لأعمال التطوير الجارية، والتي من المقرر الإنتهاء منها بنهاية هذا الأسبوع.

كما تابع "رحمي" أعمال تطوير سوق طلعت حرب المطور، والمخصص لنقل الباعة الجائلين قبل نهاية هذا الشهر.

وبعد ذلك، انتقل المحافظ ومرافقوه لتفقد المنطقة الصناعية بالمحلة، حيث تابع أعمال رصف الطريق المؤدي إلى المنطقة الصناعية، بطول 1400 متر، بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه، كما تابع آخر الاستعدادات داخل المجمع الصناعي.

وأوضح المحافظ لمتدربي البرنامج الرئاسي أن المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى تعد واحدة من أكبر المشاريع الاقتصادية في المحافظة، وتقع على مساحة 34 فداناً، تم تقسيمها إلى 3 مناطق، المنطقة الأولى وتبلغ مساحتها 14 فداناً، وبها 615 ورشة بمساحة 48 متر مربع لكل منها، بنظام حق الانتفاع، لإقامة ورش نسيجية، وتجري حالياً الاستعدادات لافتتاحها رسمياً.

والمنطقة الصناعية الثانية على مساحة 10 أفدنة، تم طرحها بإجمالي 42 قطعة أرض، بمساحات تتراوح بين 500 و1500 متر مربع، وتمتد المنطقة الثالثة على مساحة 10 أفدنة.

واختتمت الجولة بزيارة محطة الصرف الصناعي والصحي بقرية "الدواخلية"، المقامة على مساحة 7 أفدنة، بطاقة استيعابية 160 ألف متر مكعب في اليوم، حيث يتم المعالجة الفيزيائية والكيميائية للصرف الصناعي، وكذا معالجة الصرف الصحي، وتخدم 8 قرى بمركز المحلة.

يُذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، هو أحد أهم منتجات الأكاديمية الوطنية للتدريب، تحت رعاية رئيس الجمهورية، تم إعداده وتصميميه لكي يكون قاطرة التقدم ونبراس أمل ومصنع قيادات المستقبل، شارك في إعداد البرنامج العديد من الخبرات الأجنبية والمصرية.