تحريات أولية.. تسرب الغاز سبب الانهيار الجزئي بـ6 منازل في المنيا

رجحت تحريات أولية، أجرتها أجهزة الأمن بالمنيا، أن تسرب في الغاز الطبيعي، أدي لحدوث حريق، تسبب في انهيار جزئي لـ6 منازل مجاورة، وإصابة 9 أشخاص داخل عقار مكون من 4 طوابق، بحي مكة بأبو هلال، جنوب المحافظة.

وكان مدير أمن المنيا، تلقي إخطارا من قسم الشرطة، يفيد بحدوث انفجار داخل عقار، ووجود إصابات، وبانتقال قوات الأمن والحماية المدنية بقيادة اللواء خالد مخلوف، مدير إدارة الحماية المدنية، والعقيد مصطفي دعبس، رئيس قسم الإطفاء، والعقيد خالد عبدالحليم، والنقيب عرفات خيري، ضباط بالإدارة، تبين حدوث انفجار في عقار مكون من 4 طوابق، ملك ناجي لطفي محمد، تسبب في انهيار جزئي لـ6 منازل مجاورة، ونقل المصابين إلي مستشفي المنيا العام، وتنوعت الإصابات ما بين حروق وارتجاج.

وانتدبت النيابة العامة، معمل الأدلة الجنائية إلي مكان الحريق؛ لبيان ملابسات الواقعة، ورجحت التحريات الأولية، أن الانفجار بسبب حدوث تسرب بمواسير الغاز الطبيعي.

بدوره، تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، موقع الانهيار الجزئي، الذي حدث بعدد من المنازل بشارعي الصفا وعلاء الدين.

وتابع المحافظ تداعيات الحريق، ووجه "القاضي" العقيد محمد صلاح، رئيس المدينة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لتوفير سكن من الأولي بالرعاية كبديل للأسر المتضررة من الحريق، وجرى على الفور إخلاء المنازل المتضررة من قاطنيها.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف مساعدات اجتماعية للأسر المتضررة من الحريق، وتابع الحالة الصحية للمصابين بمستشفى المنيا العام، موجها الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، بتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم الطبي للحالات المصابة.

وكلف المحافظ لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بالتنسيق مع كلية الهندسة، باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للوقوف على سبب انهيار المنزل مع إجراء أعمال المعاينة للمنازل المجاورة، تحسبا لأي طوارئ، وحفاظا على سلامة وحياة قاطنيها.

واتخذت الوحدة المحلية لمدينة المنيا الإجراءات اللازمة كافة، لإزالة آثار الحريق، وفرض كردونا أمنييا، وجار رفع المخلفات والأنقاض، وفصل التيار الكهربائي والمياه والغاز عن المنازل، بالتنسيق مع أجهزة الأمن.