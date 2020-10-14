غلق 30 سنتر دروس خصوصية وقطع المرافق عنها في الجيزة

شنت أجهزة محافظة الجيزة بالتنسيق مع التربية والتعليم والجهات الأمنية حملة موسعة لغلق سناتر الدروس الخصوصية ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأغلقت المحافظة 30 مركز دروس خصوصية واقعة بجوار عدد من المدارس بأحياء الدقى والعمرانية وبولاق الدكرور وشمال الجيزة ومراكز البدرشين وابوالنمرس ومدينة الحوامدية وجنوب الجيزة والهرم واوسيم لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية وأولياء الأمور.

واكد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بقطع المرافق عن هذه المنشآت، والتأكد من عدم إعادة فتحها مجدداً مشيراً الي أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة بغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية مؤكدًا محاسبة المقصرين فى عمليات الغلق.

اشار راشد إلى أن السناتر التى تم غلقها شملت المنير وبسمله وبرادايس بحي الطالبية وغزوة الخندق بحي العمرانية وسنتر شارع المغفرة خلف مدرسة حسام الدين وسنتر vip بشارع الحريات وسنتر اكسفورد بحي بولاق الدكرور وسناتر العاصمة والحرامين بحي الوراق و ٣ سناتر للدروس الخصوصية بشارع حسين واصف وجهينه والمساحه بحي الدقي وسنتر جمعية مسجد الرحمن والذي يحتوي علي ١١ قاعه محاضرات وسنتر حسين مهران وسنتر طلعت حرب بشارع بشتيل وسنتر التروللي بحي شمال وسنتر الامل بشارع الجمهورية وسنتر الفضل بمدينة الحوامدية وسنتر الاوائل بالمنوات بمركز أبو النمرس وسنتر المعهد الديني ببشتيل بأوسيم وسنتر المنار بمركز البدرشين .

وطالب محافظ الجيزة الأهالي وأولياء الأمور بالمحافظة بضرورة الإرشاد فورًا عن أي مكان أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل والطلاب لإعطاء دروس خصوصية ليتم فورًا غلقه، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله.

وأكد على وجود العديد من المراكز التي بها محاضرين غير مؤهلين تربويًا، والغرض الأساسى منها تحقيق أرباح مادية على حساب العملية التعليمية.

وأوضح أن الأيام المقبلة ستشهد حملات غلق موسعة للمراكز، مضيفًا أن مديرية التربية والتعليم أعدت وسائل بديلة للطلاب المترددين على مراكز الدروس الخصوصية من خلال المجموعات المدرسية بشكل مطور يحقق الاستفادة القصوى للطلاب والمدرسين.