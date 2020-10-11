11306 كتب بإجمالى 99242 جنيها مبيعات قصور الثقافة بمعرض الإسكندرية

حققت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، رقمًا قياسيًا جديدًا من خلال مشاركتها بمعرض الإسكندرية للكتاب، والمقام في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر الجاري بأرض كوته للمعارض، بعدد من إصدارت الهيئة الحديثة وإصدارات النشر الإقليمى، حيث بلغت مبيعات جناح الهيئة 11306 كتب بإجمالى 99242 جنيهًا.

جدير بالذكر أنه تم دعم المعرض بأحدث إصدارت الهيئة خلال أيامه ومنها "سينما نجيب محفوظ" لنادر عدلي من سلسلة "آفاق السينما"، و"حكايات كانتر برى تاريخ الأوبئة" لجيفرى تشوسر، و"الطاعون" لألبير كامي من سلسلة "آفاق عالمية"، و"رسائل الزعماء والسياسيين في نصف قرن" لإيناس مرشد من سلسلة "حكاية مصر"، و"الرقابة البرلمانية" لمصطفى بكرى من سلسلة "إصدارات خاصة".

وشاركت الهيئة فى هذا المعرض بعدد كبير من السلاسل التى تتضمن العديد من العناوين الحديثة، والتي لاقت إقبالًا كبيرًا عليها من الجمهور ومنها "الوثائق السرية لحكم الجماعة الفاشية"، لخالد حنفي ضمن سلسلة "حكاية مصر"، و"اللامع" لأبو النصر الطوس، و"الفلسفة والمستقبل.. الدراسات المستقبلية من منظور فلسفى" للدكتور رمضان بسطاويسي، و"التعرف لمذهب أهل التصوف" لأبو بكر الكلاباذى ضمن سلسلة الفلسفة، "سندباد عصرى" و"حديث السندباد القديم" لحسين فوزى، و"مسرح توفيق الحكيم.. المسرحيات السياسية"، ومسرح توفيق الحكيم.. المسرحيات المجهولة" لفؤاد دواره ضمن سلسلة ذاكرة الكتابة، كذلك كتاب "الغثيان" لجان بول سارتر ضمن سلسلة آفاق عالمية، وكتاب "الفكر المصرى فى العصر المسيحى" ضمن سلسلة الهاوية، بالإضافة لإصدارات سلاسل "الذخائر، روائع المسرح العالمى، آفاق السينما، عالم الموسيقى، آفاق الفن التشكيلى، إبداعات، أصوات أدبية، دراسات شعبية".

وتراوحت أسعار الكتب في المعرض بين 3.5 و 23 جنيهًا للكتاب.

وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية معرض الإسكندرية يوم 1 أكتوبر الجاري، وشارك في المعرض 95 دار نشر، بخلاف مشاركات قطاعات وزارة الثقافة والمؤسسات الصحفية القومية، ويعد معرض الإسكندرية هو أول معرض للكتاب بعدتوقف معارض الكتب نحو ثمانية أشهر بسبب جائحة كورونا.