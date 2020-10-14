لجان بالمحافظات لمواجهة السحابة السوداء.. وخبير محلي: لا يجوز التصالح

منظومة متكاملة تسعى لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خاصة مع موسم حصاد قش الأرز، حيث كلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة بتشكيل لجنة من الجهات التنفيذية بكل محافظة للتصدي لكل مظاهر التلوث المؤدية لظاهرة السحابة السوداء.

خبير تنمية محلية: غرامة قدرها 5 آلاف جنيه إلى 100 ألف أو الحبس سنة للمخالفين

وقال ياسر شحاتة خبير التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية مسؤولة عن التنسيق بين الوزارات والمحافظات من أجل تحقيق التنمية والتي ترتكز على محاور ثلاثة اقتصادية واجتماعية وبيئية، مشيرا إلى أن كل من يخالف الإجراءات يحال للقانون بتوقيع عقوبة قانونية تتراوح ما بين غرامة قدرها 5 آلاف جنيه إلى 100 ألف أو الحبس سنة ولا يجوز التصالح فيها.

وكان وزير التنمية المحلية، شدد على أهمية التنسيق بين المحافظات وشرطة البيئة والمسطحات المائية للتعامل الفورى مع كافة أنشطة الحرق المكشوف، بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية لإزالة نواتج تطهير الترع والمصارف ومنع تراكم المخلفات داخل حرم الطرق العمومية مع قيام الأجهزة المختصة بالنظافة بالمحافظة بالتخلص من المتولد اليومى لمنع تراكم المخلفات.

وتابع شحاته في حديثه لـ"الوطن"، أن مجهودات الدولة تسير على قدم وساق من أجل بناء إنسان قادر على دفع عجلة الاقتصاد، ببناء تعلمي وعملي وصحى في إشارة إلى تأثير السحابة السوداء على الصحة العامة، وهي كلها تدعم خطة الدولة من أجل التنمية المستدامة مصر 2030 بالحفاظ على البعد البيئي، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة تعمل بالتوازي من أجل تحقيق الاستيراتيجية الوطنية بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

شحاتة: مكافحة السحابة السوداء لا تقل أهمية عن مواجهة الفساد

وأشار شحاتة، في حديثه لـ"الوطن"، إلى أن الدولة تسعى منذ وقت طويل للسيطرة على السحابة السوداء كقضية لا تقل أهمية عن محاربة الفساد، حيث بدأ بالتوعية للفلاحين ومن ثم وضعت قوانين صارمة بالغرامة لكل من يخالف، حتى الجانب الإشرافي والتنفيذي بتشكيل لجان من الجهات التنفيذية بكل محافظة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خاصة مع موسم حصاد قش الأرز ومتابعة إجراءات السيطرة عليها على أن يتم التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة للإفادة بالنتائج يوميًا.

وتعمل اللجان المشكلة بالمحافظات على المرور الدورى خاصة في الفترة المسائية لضبط أى مخالفات خاصة بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، والمخلفات البلدية الصلبة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والتأكد من منع الحرق المكشوف للقمامة، وتشديد الرقابة على المقالب العمومية، فضلا عن تنظيم تشغيل المنشآت الملوثة سواء كانت مكامير فحم أو مسابك أو مصانع طوب وغيرها من الأنشطة الملوثة خلال فترة موسم السحابة حتى نهاية نوفمبر المقبل بالتنسيق مع شرطة المرافق لمتابعة الغلق المسائى لها بعد الخامسة مساء وحتى السابعة صباح اليوم التالي.