رئيس جامعة كفر الشيخ يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

شدّد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على ضرورة إنهاء الاستعدادات لبداية العام الدراسي الجديد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الكاملة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس عمداء الجامعة الشهري، اليوم، لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات.

وطالب رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة باستيفاء الجدول الدراسي والتعليم عن بُعد وسرعة الانتهاء من إصدار الكارنيهات الجديدة وتحصيل المصروفات الدراسية وتفعيل الإرشاد الأكاديمي والريادة العلمية لمجموعات الطلاب وتفعيل التعليم المستمر والدورات التدريبية وفق الإجراءات الاحترازية.

كما أكد المجلس على تشجيع البحث العلمي لتكوين المجموعات البحثية والحصول على التمويل المحلي والأجنبي والنشر العلمي الدولي في دوريات ذات معامل تأثير دولي والاهتمام بتطوير الدراسات العليا والنشر الدولي للأبحاث العلمية وتحفيز أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وحثهم على ذلك لرفع تصنيف الجامعه.

ولفت إلى أن النشر الدولي له أهمية كبرى حيث أصبح ركيزة أساسية وعاملا من أهم أسس تصنيف الجامعات عالمياً وهو ما تحرص عليه إدارة الجامعة، كما ناقش المجلس موقف الكليات من الاعتماد.