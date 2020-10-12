مذكرة تفاهم بين جامعة كفر الشيخ و"القومية للإنتاج الحربي"

استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، المهندس عبد المنعم هنداوي، رئيس مجلس إدارة مصنع 45 الحربي والوفد المرافق له، اليوم، لتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والجامعة للتعاون في مجالات متعددة.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الزيارة تأتي بهدف توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والتعاون بكافة أنواعه ونقل الخبرات وتدريب كوادر متخصصة لتحقيق الاستفادة القصوى في هذا المجال وتنسيق سبل التعاون المشترك في تنفيذ المشروعات، وأضاف رئيس الجامعة، أنه بموجب توقيع مذكرة التفاهم سيتم تنظيم زيارات طلابية لورش العمل والإنتاج في التخصصات المختلفة.

وأكد المهندس عبدالمنعم هنداوي، رئيس مجلس إدارة مصنع 45 الحربي، أن التعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وجامعة كفرالشيخ سيتم من خلال مراكز الأبحاث والتطوير بالهيئة المزودة بأحدث الأجهزة العلمية وما تملكه من خبرات وكفاءات علمية عالية في مجال التدريب بهدف بناء القدرات الفنية ونقل المعرفة في المجالات العلمية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.