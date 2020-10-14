"قوائم الانتظار": القيادة السياسية تعمل على رفع المعاناة عن الشعب

قال الدكتور محمد مصطفى، المدير التنفيذي لغرفة عمليات قوائم الانتظار، إننا نعمل على أكثر من سيستم ومن ضمنها خطة قوائم التي تضمن مجموعة من المحاور وهي توفير المستلزمات والخدمة الطبية للمستشفيات بطريقة صحيحة والذي كان مشكلة من المشاكل.

وأضاف مصطفى، خلال حواره مع الإعلامي هشام عاصي، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية أم بي سي مصر 2، أن المشكلة الثانية عدم وجود تنظيم في التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة وعدم وجود قاعدة للبيانات وافتقارها في المنظومة الصحية بالكامل بداية من تعداد المرضى.

وتابع أن الخطة الحالية تنتقل إلى الصعيد الذي كان يفتقر لكل الخدمات، "مش وارد أن يحصل أن حد يموت وهو لسه على قوائم الانتظار لأن القيادة السياسية والرؤية لعام 2030 تعمل جاهدة على رفع المعاناة عن الشعب وعن المريض المصري مهم للغاية، وتوفير كوادر جيدة في الأماكن الصحيحة وأنقل المريض بطريقة صحيحة للمكان هو ده أهم حاجة أن المريض ياخد حقوقه بطريقة صحيحة".

وأكمل، أننا تخطينا الـ 60 ألف حالة في محافظات الصعيد، مشيرا إلى أن المركز به فريق جودة يراجع ويتابع المريض بعد أن ينتهي من العملية "مش بس أنه عمل عملية يبقي باي باي كده لا بنتابع أخباره وخاصة عملية زراعة القوقعة بنقعد سنتين بنتابع المريض وحالته الصحية"، مؤكدا أن كل هذه الأشياء مكلفة على الدولة وتخطينا الـ5 مليارات تكلفة على الدولة، وأيضا تخطينا الـ550 ألف مريض تم عمل جراحة له، وذلك خلال الفترة من عام 2018 وحتى الآن.

وأشار إلى أنه "بعد انتشار فيروس كورونا كان الموضوع صعب شوية أننا نعمل عمليات وخاصة القرنية لأن مفيش استيراد، ولكن رجعنا بقوة كويسة وتم عمل 100 عملية قرنية حتى الآن من الشهر الماضي".