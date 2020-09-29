زايد: إطلاق موقع "قوائم الانتظار" للتسجيل في المبادرة بسهولة الخميس

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مبادرة "قوائم الانتظار"، عادت إلى معدلاتها شبه الطبيعية، قبل أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "نكثف التواجد الإعلامي حتى نشجع المواطن على التسجيل، ويوم الخميس المقبل، سنطلق موقعًا إلكترونيًا، لكي يسجل أي مواطن نفسه في قوائم الإنتظار".

وتابعت: "الموقع موجود وشغال، لكن حطينا فيه حاجات أكتر، عشان نشجع المواطنين على التسجيل، وتخطينا حاجز الـ500 ألف حالة، كلها حالات حرجة، تكلفت مليارات الجنيهات".

وقال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن مستشفيات الهيئة، شاركت في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، لافتا إلى أن الهيئة شاركت في تلك المبادرة من خلال 28 مستشفى من إجمالي 37 مستشفى، تمتلكهم الهيئة على مستوى الجمهورية.

وأضاف "ضاحي" في حوار ينشر لاحقا في "الوطن"، أن الهيئة أجرت حتى الآن 92 ألف و131 عملية بنسبة إنجاز 96%، لافتا إلى أن العمليات شملت عدة تخصصات في القلب والرمد والقلب المفتوح وجراحة المخ والأعصاب والعظام وزرع القوقعة.

وحول عدد العمليات وأنواعها، أوضح "ضاحي" أنه تم إجراء 5400 عملية رمد، و22500 ألف عملية قسطرة، و3200 عملية قلب مفتوح، و3000 جراحة مخ وأعصاب، و3500 عملية عظام، و804 عمليات زرع قوقعة، بالإضافة إلى 50 ألف عملية تمت بالمستشفيات المتعاقدة مع الهيئة.

وحول العمليات الجاري التحضير لها، أكد "ضاحي" أنه جارٍ التحضير حتى الآن لـ 2035 عملية، والانتهاء منهم قريبا جدا، لافتا إلى أن العمليات أصبح التجهيز لها وإعدادها في أيام وليس شهور كما كان يحدث من قبل.

وأشار ريئس هيئة التأمين الصحي أن تلك العمليات موزعة على 8 مستشفيات كالآتي 852 عملية قلب مفتوح بمستشفى أطفال مصر، و206 عمليات رمد بمستشفى مبرة الزقازيق، و237 عملية قسطرة قلبية بمستشفى جمال عبدالناصر، و263 عملية قسطرة قلبية بمستشفى مدينة نصر، 137 عملية رمد بمستشفى المجمع الطبي بطنطا، و100 عملية رمد بمستشفى المنيا، و129 عملية قسطرة قلبية بمستشفى بنها، و111 قسطرة قلبية بمستشفى 6 أكتوبر.

وتعد الهيئة العامة للتأمين الصحي، إحدى قطاعات وزارة الصحة والسكان، وتمانشائها من ساعة 1967، ويشارك بها نحو أكثر من 56 مليون و883 ألف مواطن، يتمتعون بخدماتها بما يعادل 58% من تعداد الشعب المصري، كما يعمل بالهيئة نحو 82 ألف و849 موظفا ما بين طاقم إداري وطبي، كما أن خدمات الهيئة بتغطي جميع أرجاء الجمهورية من خلال 37 مستشفى.