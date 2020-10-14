مرشحو "مستقبل الوطن" يجوبون "الواحات" استعدادا لانتخابات النواب

يختتم مرشحو حزب "مستقبل وطن" في انتخابات النواب بدائرة أكتوبر والشيخ زايد والهرم والواحات البحرية، مساء اليوم، زيارة للواحات البحرية، استغرقت ثلاثة أيام، للقاء عمد ومشايخ وكبار عائلات الواحات، وذلك في إطار استعدادات الحزب ومرشحيه للانتخابات.

ووصف أحمد الجابري، المرشح عن الحزب، الزيارة بـ"المهمة جدا"، قائلا في تصريحات لـ"الوطن": "الناس هنا مُرحبين بينا جدا، وأهل الواحات ناس طيبين، وإن شاء الله لو ربنا كرمنا، هنتواجد معاهم ونحاول نخدمهم ونعملهم شغل".

وأضاف "الجابري": "هناك خدمات كثيرة تنقص الواحات، مثل الخدمات الصحية، كما أن بعض البلاد لم تدخلها الكهرباء بعد، ناهيك عن طريق القاهرة الواحات الذي ما يزال حارة واحدة للإتجاهين، ويسبب حوادث كثيرة، حيث تقوم هيئة الطرق والكباري بعمل الفردة الأخرى من الطريق حاليا، لكن سنسعى لاستعجالها في ذلك، وسنحاول جاهدين أن نُساعد".

الزيارة التي ضمت بالاضافة للمرشح أحمد الجابري، المرشح عمرو القطامي، والمرشح محمد سلطان، فضلا عن الدكتور مدحت موسى، أمين حزب مستقبل وطن بالواحات، شملت، حسبما يقول "الجابري"، زيارت لكل بلاد الواحات البحرية، بما فيها البويطي والحيس ومنديشة، حيث تم عقد اجتماعات في كل منها مع العائلات والعمد والمشايخ بها، للتعرف على مشكلاتهم وطلباتهم من مرشحي الحزب.

وكان مرشحو حزب مستقبل وطن بدائرة أكتوبر والشيخ زايد والهرم والواحات، عقدوا عدة لقاءات ومؤتمرات على مدار الأيام الماضية في أنحاء مختلفة بالدائرة، كان آخرها مؤتمر بمنشية البكاري، وذلك قبيل سفرهم للواحات البحرية.