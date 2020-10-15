الشركات المصنعة تعتمد على سيارات SUV لزيادة المبيعات وتتجنب "السيدان"

خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة مع بداية الألفية الجديدة، بدأت التطوارت تتزاحم داخل قطاع السيارات عالميًا، والتي تؤثر على الشأن المحلي للسوق ومعدلات المبيعات؛ وضمن قائمة التطورات التي وقعت داخل عالم السيارات ظهور مركبات الـSUV الرياضية متعددة الإستخدامات بشكل كبير على الطرقات، وارتفاع كبير كل عام في مبيعاتها داخل الأسواق العالمية والمحلية، الأمر الذي تغيرت على أعتابه مخططات الإنتاج والبيع داخل عدد من الشركات العالمية.

يتتوق صانعو السيارات إلى استبدال السيارات الأقل ربحًا مثل سيارات "السيدان" بسيارات الدفع الرباعي ذات الهامش الأعلى؛ ويعد طراز "تاوس" المطروح من المصنع الالماني "فولكس واجن" في أمريكا الشمالية ربما يكون أوضح مثال على ذلك حتى الآن، حيث فئة الـ SUV أكثر من نصف مبيعات الشركة في الولايات المتحدة خلال العام الماضي.

وأتاحت شركة صناعة السيارات الألمانية مجالًا لتصنيع السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة في مصنع بويبلا في المكسيك، من خلال التوقف عن إنتاج سيارة "بيتل"، وهي إحدى أكثر السيارات تأثيرًا في القرن العشرين، وتستهدف "تاوس"منافسة السيارات جيب كومباس وكيا سيلتوس ونيسان روج سبورت،

وحسب ما ذكره بلومبرج في تقرير لها: "بالنسبة لمخططي منتجات السيارات فإن اتخاذ القرار بسيط؛ كان الانحسار نحو عمليات الانتقال والابتعاد عن سيارات السيدان بلا هوادة، مما ساعد على وضع سيارات الدفع الرباعي والشاحنات في طريقها للاستيلاء على أكثر من 70٪ من سوق الولايات المتحدة هذا العام، تعتبر الكروس أوفر أيضًا بمثابة ضجة أفضل لشركات صناعة السيارات، فالمستهلكون على استعداد للدفع مقابل ارتفاع الركوب والداخلية الأكثر اتساعًا للنماذج التي ليس تطويرها أو بناؤها أكثر تكلفة بشكل كبير مقارنة بسيارات السيدان".

ومن جانبه قال دنكان موفاساغي ، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق لشركة فولكس واجن الأمريكية، خلال إفادة بشأن السيارة الجديدة "تاوس": "نعتقد أن الاتجاه سيستمر، حيث من المتوقع أن يشتري الأمريكيين السيارات SUV بنحو 10 ملايين سيارة دفع رباعي سنويًا بحلول نهاية العقد بعام 2030.

وأوضح التقرير، أنهمن خلال إضافة سيارتي تاوس و ID.4 الكهربائية بالكامل إلى تيجوان ، سيكون لدى فولكس واجن 3 طرز في فئة سيارات الدفع الرباعي المدمجة، على غرار ما تمتلكه سوبارو من Outback و Forester و Crosstrek ، وجيب لديها Wrangler و Cherokee و Compass.

ومن المقرر طرح تاوس في الربع الثاني من العام المقبل، سيكون أقصر بحوالي 9 بوصات (23 سم) من تيجوان، وسعر أقل من هذا الطراز ، والذي يبدأ بسعر 25،245 دولارًا.

وأضاف التقرير، أن شركة "فورد موتور" تخلت عن سيارات السيدان في أمريكا الشمالية ، مما أدى إلى مقتل أمثال سيارة Taurus ، التي كانت ذات يوم السيارة الأكثر مبيعًا في البلاد؛ كما أوقفت شركة "جنرال موتورز" العديد من الطرز منها (شيفروليه إمبالا) ، وهي خط طراز يمتد لأكثر من 60 عامًا.

فيما تخلت شركة Fiat Chrysler Automobiles NV"فيات كرايسلر" أيضًا عن محاولة إقناع الأمريكيين بشراء سيارة 500 ، وهي السيارة الصغيرة المستخدمة لإعادة علامتها التجارية الإيطالية التي تحمل اسمها إلى الولايات المتحدة في عام 2011.

بينما تعمل هذه الشركات على توفير مساحة في المصانع وصالات العرض لسيارات الدفع الرباعي، سيتعرف بعض المستهلكين على - فورد برونكو وشيفروليه بليزر وجيب جراند واجونير.