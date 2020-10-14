الأعلى للإعلام يتلقى 5 طلبات ترخيص وتقنين أوضاع وسائل إعلامية

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 5 طلبات ترخيص وتقنين أوضاع وسائل إعلامية، حيث وافق على طلب واحد، ورفض 3، وطلب الاستعلام عن الطلب الخامس.

وقال المجلس، في بيان له اليوم، إنه استعرض التوصيات الخاصة باجتماع لجنة تراخيص القنوات، وأقر الموافقة على طلب واحد، ورفض 3 طلبات، وطلب استكمال للأوراق وإعادة الاستعلام عن طلب واحد.

وقرر المجلس تشكيل لجنة طوارئ لبحث كل الطلبات المقدمة في فترات سابقة، وإعداد جدول زمني للانتهاء منها جميعاً.

وأعاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التأكيد اليوم على ضرورة الالتزام بالمهلة المحددة سلفاً لتوفيق أوضاع الجهات الخاضعة له، لافتًا إلى أن هذه المهلة ستنتهي في 24 نوفمبرالمقبل 2020.

وأشار المجلس اليوم إلى أن خطوات إصدار صحيفة ورقية أو ترخيص موقع إلكتروني أو قناة هي:

أولاً: خطوات الإخطار لإصدار صحيفة ورقية وموقعها الـ"Pdf":

1- طباعة نموذج الإخطار المتوافر على الموقع الرسمى للمجلس كل حسب نوعه:

- نموذج رقم 1 إخطار إصدار صحيفة أشخاص اعتبارية عامة (وزارات وهيئات حكومية).

- نموذج رقم 2 إخطار إصدار صحيفة شركات.

- نموذج رقم 3 إخطار إصدار صحيفة أحزاب سياسية.

- نموذج رقم 4 إخطار إصدار صحيفة جمعيات ونقابات واتحادات وأندية.

- نموذج رقم 5 إخطار إصدار صحيفة أشخاص طبيعية (أفراد).

2- بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.

3- بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسؤول وبعد التأكد من الاستيفاء يتم عرض الطلب على لجنة إصدارات الصحف.

4- بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس، وفي حالة عدم الممانعة يتم توجيه خطابين إلى:

الأول: يرسل خطاب لدار الكتب والوثائق القومية – إدارة الدوريات لمنح الإصدار الجديد رقم إيداع.

الثانى : يرسل لصاحب الإخطار بعدم الممانعة مع صورة خطابنا لدار الكتب والوثائق القومية.

ثانياً: خطوات ترخيص موقع إلكتروني:

- طباعة النموذج المتوافر على الموقع الرسمي للمجلس كل حسب نوعه.

- بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.

- بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسؤول وبعد التأكد من الاستيفاء، يتم عمل أمر توريد بمبلغ الرسوم المقررة طبقاً لكل حاله.

- وبعد تسليم إيصال التوريد يتم عرض الطلب على لجنة تراخيص المواقع.

- بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس ومن ثم يتم مخاطبة الجهة الطالبة بالقرار.

ثالثاً: خطوات ترخيص قنوات وشركات نقل محتوى وشركات بث:

- طباعة النموذج المتوافر على الموقع الرسمي للمجلس كل حسب نوعه.

- بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.

- بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسؤول وبعد التأكد من الاستيفاء، يتم عمل أمر توريد بمبلغ الرسوم المقررة طبقاً لكل حالة.

- وبعد تسليم إيصال التوريد يتم عرض الطلب على لجنة التراخيص.

- بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس ومن ثم يتم مخاطبة الجهة الطالبة بالقرار.

وأشار المجلس في بيانه إلى أن (17) تخصصاً تسمح للقنوات القائمة بالحصول على ترددات للقنوات التي تقدم نوعية واحدة من المحتويات المتخصصة، وهي الرياضة، والدراما، والأفلام، والسياحة والآثار، والثقافة والفنون (فن تشكيلي - رسم - نحت - استعراض - وخلافه)، والأطفال، وعلوم الدين، والأخبار.

كما تضمنت التخصصات الطب والصحة والغذاء، والتجميل والموضة، والأزياء، والديكور، والسفرة والطهي، والموسيقى، والمسابقات، والتسويق الإعلاني، والتعليم والبحث العلمي، والمجال الوثائقي، والاقتصاد.