محافظ أسوان يشدد على المسؤولين حسن معاملة واستقبال المواطنين

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على حسن معاملة واستقبال المواطنين من أجل التخفيف عن معاناتهم وتلبية مطالبهم، التي تقع في سلم الأولويات للمهام الوظيفية لأي مسئول، وأيضا في بؤرة عمله المرتبط بخدمة المواطن الأسواني، والذى يرفع شكواه لـ"الواتس الخاص" بالمحافظ؛ بسبب عدم قيام المسؤولين بدورهم على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، الذى عقد برئاسة المحافظ، بحضور الدكتور أحمد شعبان، نائبه، واللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، بجانب رؤساء المراكز والمدن ومديري مديريات الخدمات والهيئات والشركات، والذي شهد الموافقة على إطلاق اسم الشهيد خضري السيد، على المدرسة الإبتدائية بنجع الجمعاوية بالبصيلية قبلي بإدفو، تخليدا لذكرى أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، بجانب تكريم شريف حسين الصادق؛ لجهوده المتميزة في هيكلة إدارات الديوان العام.

وشدد اللواء أشرف عطية، على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحسين مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم، وهو الذى يتطلب سرعة التعامل مع مشاكل وهموم أهالي المحافظة بمختلف المدن والقرى، مؤكدا أنه في حالة التقاعس أو الإهمال أو الفساد المالي والإداري، سيتم مواجهة ذلك بكل حسم، مع بتر المقصرين، وتكريم المتميزين، طبقا لتطبيق قاعدة "الثواب والعقاب"، وهو ما تم تجسيده باستبعاد رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، بعد زيارة مفاجئة للأتوبيس الطائر التابع للمحافظ، الذي رصد العديد من السلبيات وأوجه القصور، علاوة على عدم تواجده في موقع عمله.

في السياق ذاته حذر اللواء أشرف عطية، بأنه سيتم إحالة المتقاعسين للتحقيق، في حالة عدم قيام المسئولين المنوط لهم تنفيذ المعاينات وتدقيقها، ضمن إجراءات التصالح، حتى يوم الخميس المقبل، الذي يتواكب مع قيام رؤساء المراكز والمدن بزيادة جهود التحفيز والتوعية لأصحاب التصالح في مخالفات البناء؛ لاستثمار هذه الفرصة التي لن تتكرر للوصول إلى الاستقرار الأسري والمعيشي لهم، من خلال التقدم بالطلبات في موعد أقصاه 31 أكتوبر الجاري، خاصة مع حصولهم على خصم 25 % من إجمالى قيمة التصالح في حالة الدفع الكامل لها.

وشدد المحافظ، على أهمية الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد 2020/2021، والعمل على تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، من أجل حماية وتأمين 350 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية، داخل 1383 مدرسة، بجانب المعاهد الأزهرية، من خلال تفعيل التباعد داخل الفصول بحد أقصى 20 طالب، مع ارتداء الكمامات، وتجهيز غرف العزل والزائرة الصحية، الذى يتوازى مع الانتهاء من أعمال المرافق العامة والصيانة البسيطة ومراجعة سلامة المباني والأسوار ودورات المياه.

وكلف اللواء أشرف عطية، الجهات المعنية بدعم المدارس والمعاهد المخصصة للجان الانتخابية، مع انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب يومي 24 و 25 أكتوبر الجاري بكافة الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لراحة الناخبين، ولاسيما المظلات والمقاعد الثابتة والمتحركة لذوي الهمم وكبار السن، فضلاً عن توفير وسائل التهوية والمبردات والمولدات الكهربائية الاحتياطية.