القبض على عاطل انتحل صفة ضابط وهدد فتاة بالسجن

أوضحت وزارة الداخلية، حقيقة قيام شخص أدعى أنه ضابط شرطة، وهدد فتاة بالسجن ما لم تقابله، وقالت الوزارة، إن المتهم عاطل عن العمل، وانتحل صفة ضابط شرطة، وتم القبض عليه.

وأضافت الوزارة، أنه على خلفية ما تم نشره بأحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، من تعليق يتضمن بلاغا ضد أحد الأشخاص، يدعي عمله بوزارة الداخلية، وصور لمحادثة عبر أحد التطبيقات، مهددا خلالها فتاة بالسجن إذا لم تقابله.

تبين بالفحص قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية بانتحال صفة ضابط، يقوم بإبتزاز فتاة على موقع "فيس بوك"، وتم تحديده وضبطه، حيث أقر بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.