رامي صبري يغني تتر مسلسل "طلقتك نفسي"

أعلن المطرب رامي جمال، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، غنائه لتتر مسلسل "طلقتك نفسي".

وكتب "صبري"، قائلًا "مش مرتاحيين.. تتر مسلسل (طلقتك نفسي) قريباً".

واحتفل المطرب رامي صبري مؤخرًا مع جمهوره عبر "تويتر" بوصول أغنيته الجديدة "خليني أشوفك تاني" لأول مليون مشاهدة، وعلق "خليني أشوفك تاني⁧‫.. تريند يوتيوب ومليون مشاهدة في اليوم الأول".

وطرح رامي صبري في 30 سبتمبر الماضي أغنية "خطيرة"، وتصدرت الأغنية التريند وحققت أعلى نسبة مشاهدة على "يوتيوب" في أقل من يوم واحد من طرحها، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان رامي صبري.

وسبق وأن احتفل المطرب رامي صبري عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، بتحقيق أغنية "حياتي مش تمام" 20 مليون مشاهدة.

وكتب رامي: "(حياتي مش تمام) تتخطى 20 مليون مشاهدة على القناة الرسمية في 6 شهور.. (حياتي مش تمام) من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع جلال الحمداوي".

كما كتب "بتمنى نعمل كلنا أغاني حلوة مع بعض عشان الجمهور المصري والعربي محتاج يشوفنا بأفكار مختلفة"، حيث عبر بهذه الكلمات عن سعادته بفيديو كليب أغنية تامر حسني، ومحمود العسيلي، والتي تحمل اسم "اختراع"، وإعجابه بالتعاون الفني الذي يجمع المطربين وبعضهم البعض، ورغبته في استمرارها.

وكتب رامي صبري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "مبروك لزمايلي النجوم تامر وعسيلي أغنية حلوة أوي أوي، ودايمًا بتمنى نعمل كلنا أغاني حلوة مع بعض، عشان الجمهور المصري والعربي محتاج يشوفنا مع بعض بأفكار مختلفة.. ألف مليون مبرووك".

ورد تامر حسني، على ما قاله رامي صبري، مبديًا استعداده للتعاون فيما بينهما، قائلًا: "حبيبي يا روميو ألف ألف شكر على ذوقك ويلا بينا أنا مستعد جداً"، وعقب رامي صبري، قائلًا: "الأغنية جاهزة".