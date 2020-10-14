الأعلى للإعلام يوافق على إنهاء إجراءات استفادة قنوات النيل من 93 فيلما

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على الطلب المقدم من حسين زيي، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الخاص بإنهاء إجراءات استفادة قنوات النيل المتخصصة، من عدد "93" فيلم سينمائي، بعد سداد الرسوم المقررة.

وأقر المجلس، بحسب بيان له اليوم، توصية لجنة الشكاوى الخاصة بحفظ شكوى النادي الأهلي ضد برنامج البريمو، الذي يذاع على قناة ten، ويقدمه إسلام صادق وضيفه الدائم مجدي عبد الغني، "الذي هاجم النادي الأهلي، ومسئوليه في حلقة يوم الخميس 1/10/2020، وذلك بعد أن تلقى خطابا من القناة باتخاذ قرار بمنع ظهور مجدي عبدالغني على شاشتها، ومبادرتها بمخاطبة النادي الأهلي، لإزالة وتصويب أي محتوى يراه النادي الأهلي مخالفًا للمواثيق والأكواد الإعلامية والقوانين" بحسب نص بيان المجلس.

وقرر المجلس إحالة الشكاوى المتعلقة باللجنة الأوليمبية ونادي الزمالك إلى المستشار القانوني لدراستها وفحصها وتقديم الرأي القانوني لعرض الأمر على المجلس في اجتماعه القادم، واتخاذ القرار المناسب بشأنها وأكد المجلس حرصه على تنفيذ القانون بمنتهى الدقة والشفافية، والدعوة إلى إعلاء القيم والمبادئ والحرص على تنفيذ الأكواد الإعلامية والبعد تماماً عن كل الصور التي تحول دون ذلك.

واستعرض المجلس التوصيات الخاصة باجتماع لجنة تراخيص القنوات وأقر الموافقة على عدد طلب واحد وعدم الموافقة على عدد 3 طلبات وطلب استكمال للأوراق وإعادة الاستعلام فيما يخص طلب واحد، وقرر المجلس تشكيل لجنة طوارئ لبحث كل الطلبات المقدمة في فترات سابقة، وإعداد جدول زمني للانتهاء منها جميعاً.

وأعاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التأكيد اليوم على ضرورة الالتزام بالمهلة المحددة سلفاً لتوفيق أوضاع الجهات الخاضعة له، لافتًا إلى أن هذه المهلة ستنتهي في 24 نوفمبرالمقبل 2020.

وأشار المجلس في بيانه إلى أن (17) تخصصاً تسمح للقنوات القائمة بالحصول على ترددات للقنوات التي تقدم نوعية واحدة من المحتويات المتخصصة، وهي الرياضة، والدراما، والأفلام، والسياحة والآثار، والثقافة والفنون (فن تشكيلي- رسم- نحت- استعراض- وخلافه)، والأطفال، وعلوم الدين، والأخبار.

كما تضمنت التخصصات الطب والصحة والغذاء، والتجميل والموضة، والأزياء، والديكور، والسفرة والطهي، والموسيقى، والمسابقات، والتسويق الإعلاني، والتعليم والبحث العلمي، والمجال الوثائقي، والاقتصاد.