18027 طنا رصيد حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة، فيما غادرت سفينتا حاويات و3 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 12 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18027 طنًا، ‎بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 126 حاوية مكافئة، مقابل 151 حاوية مكافئة وارد، وعدد الحاويات الترانزيت 736 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 71204 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 77340 طنا .

كما غادر الميناء 2 قطار بحمولة إجمالية 2720 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وغادر 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 50 حاوية مكافئة سيراميك وارد من الكيلو 48 السادس من أكتوبر ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3579 شاحنة منها 609 شاحنات بحمولة إجمالية قدرها 30403 من البضائع العامة .