حملات لتطهير المدارس وإزالة الدعاية الانتخابية المخالفة بفارسكور

دشنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور، برئاسة اللواء وحيد رضوان، حملة لتطهير المدارس الواقعة بنطاق المدينة، استعدادا للعام الدراسي الجديد، ضمن الاجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما قامت الوحدة بحملة لرفع تراكمات القمامة شملت شارع كورنيش النيل والمقابر والسلخانة القديمة، فضلا عن صيانة وتركيب الكشافات، بالمنطقة الكائنة خلف "الإصلاح الزراعي" وبجوار مدرسة "سوزان مبارك" وشارع السلخانة القديم.

وأزالت الوحدة المحلية بكفر العرب، الإعلانات والدعاية الإنتخابية المخالفه للقانونتزامنًا مع الدفع بفرق فنية لصيانة أعمدة الإنارة بطريق ٥ والمقابر وشارع البحر .