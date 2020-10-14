قبل المدارس.. تعرف على الكمامة المناسبة لاستخدام طفلك وأسعارها

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، والمقرر أن يبدأ 17 أكتوبر الجاري، انتشرت حالة من التخوفات بين أولياء الأمور، حول عودة فيروس كورونا لموجة ثانية، قد تكون أشد من الأولى، ما يجعلهم يبحثون عن سبل الأمان لأطفالهم، بتشديد الإجراءات الاحترازية، التي يجب اتباعها، والتي من أهمها ارتداء الكمامة المناسبة والمطابقة للمواصفات.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الكمامة الأنسب لاسنخدام الأطفال وأسعار الكمامات في الصيدليات، ونصائح لاستخدام الكمامة وفق الدكتورة الصيدلانية أميرة ابراهيم، كالتالي:

قالت الدكتورة الصيدلانية، أميرة إبراهيم لـ"الوطن"، إنه عند اختيار الكمامة الطبية المناسبة للأطفال، يجب معرفة ما يتحسس منه الطفل أو قدرته على ارتداء الكمامات الأكثر حماية أو تسرب الفيروسات لداخل الكمامة، حيث أن الكمامة الطبية المطابقة للمواصفات العالمية تساعد على الحد من انتشار الفيروس بين الأطفال، مشيرة إلى أن الكمامة القماشية تساعدهم على التنفس بشكل أفضل.

إرشادات استخدام الطلاب للكمامة القماش في المدارس

- عدم لمس الكمامة، أو وضعها فوق الرأس، أو إنزالها على الرقبة.

- من الضرور عدم ترك فراغات عند الأنف أو الفم أثناء ارتداء الكمامة القماش.

- منع تبادل الأطفال الكمامات فيما بينهم، على أن يلتزم كل منهم بالكمامة الخاصة به.

- يمكن استخدام الطلاب لها نظرًا لكونها تعطيهم فرصة أكبر لسهولة التنفس، ولكن يجب الالتزام بها، وفي حالة عدم تأكد الوالدين من التزام الطفل بها ينصح بتوجيه استخدام الكمامة الطبية.

أسعار الكمامات الطبية في الصيدليات

توفر الصيدليات الكمامات بمختلف أنواعها للمواطنين، كما تحرص الشركات المنتجة على توفيرها قبل بدء العام الدراسي الجديد 2021/2020، وجاءت أسعار الكمامات الطبية في الصيدليات كالتالي:

- الكمامة الطبية العادية: يتراوح سعر الكمامة الطبية متعددة الطبقات في الصيدليات بين 5 و7 جنيهات، حسب الخامة وعدد الطبقات.

- كمامة N95: يتراوح سعر كمامة N95 في الصيدليات بين 15 و27 جنيهًا، حيث تحتوي على فلتر يمنع تسرب الرذاذ أو أي من الفيروسات إلى الأنف أو الفم، وهي الأكثر استخدامًا بين الأطباء والممرضين في المستشفيات.

أسعار الكمامة القماشية

- تختلف أسعار الكمامة القماشية في السوق بين الباعة والتجار حسب جودة ومواصفات كل منها، وعدد الطبقات الخاصة بها، ويتراوح سعرها بين 5 و10 جنيهات.

- وتوفر وزارة التموين الكمامة القماش على البطاقة التموينية بواقع كمامتين على البطاقة الواحده، بسعر 8.5 جنيه.