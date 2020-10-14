"المعلومات" يستقبل وفد من "اليونيسكو" لتطوير مكتبته للمعايير العالمية

أجرى وفد من المكتب الإقليمي للعلوم في الدول العربية، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"، اليوم، زيارة لمركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء.

تركزت الزيارة، حول بحث سبل تطوير المكتبة التابعة لـ"المركز"، لتصبح مواكبة لـ"المكتبات العالمية".

وعرض مسئولي "المركز" على "وفد اليونيسكو"، نظام المكتبة الإلكتروني، وقاعدة بياناتها، والتي تشتمل على 40 ألف عنوان، وغيرها من قواعد البيانات.

وبحسب بيان صادر عن "معلومات الوزراء"، منذ قليل، تركزت متطلبات "التطوير"، على تطوير نظام المكتبة الإلكتروني، ورقمنة مقتنيات المكتبة، واستخدام أحداث تقنيات التخزين وعرض البيانات.

وأوضح "المركز"، أن التعاون بينه وبين "اليونيسكو"، لا ينحصر فقط في مجال "المكتبات"، ولكن يتسع أيضاً ليشمل مجال "إدارة الأزمات والكوارث".

وقال مركز المعلومات، إن الجانبان يسعيان لتعزيز الجاهزية المجتمعية لمواجهة الأخطار الطبيعية كالسيول والزلازل ويشمل التعاون مجالات التخطيط الاستراتيجي وبناء القدرات وكوادر مراكز إدارة الأزمات في المحافظات.

يأتي ذلك في إطار جهود مركز المعلومات برئاسة أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على تطوير وتحديث المجلس، وهو التطوير الذي أشاد به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخراً.

وقال "مدبولي"، في تصريحات صحفية سابقة له، إن "معلومات الوزراء"، عاد لدوره في دعم متخذي القرار، مشيداً بالتقارير والدراسات التي يقدمها المركز بصفة مستمرة لدعم صانعي ومتخذي القرار.

ويُعد "مركز المعلومات" ، أحد مراكز الفكر الرائدة في مجال دعم متخذ القرار، وقد شهد منذ نشأته عام 1985 عددًا من التحولات في طبيعة مهامه وأدواره المختلفة بما يتلاءم مع متطلبات واحتياجات متخذ القرار، ويتواكب في الوقت ذاته مع طبيعة التغيرات التي مر بها المجتمع المصري، فلم يعد يقتصر دوره على توفير البيانات والمعلومات والمشاركة في التطوير التكنولوجي لمؤسسات الدولة فقط، بل اتسع نطاق ومجالات عمله ليصبح أكثر تخصصًا في مجال دعم متخذ القرار، وذلك من خلال القيام بمجموعة من الأدوار والمهام.