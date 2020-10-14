غلق 3 "سناتر" للدروس الخصوصية في حملة بكفر الشيخ

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، حملات مكثفة، اليوم، على مراكز الدروس الخصوصية قبل بدء العام الدراسي الجديد بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

وأسفرت الحملة عن إغلاق 3 سناتر للدروس الخصوصية بمنطقة "نابولي" شرق المحافظة، وجرى صرف الطلاب وتشميع المراكز بالشمع الأحمر لضمان عدم عودتها للعمل مرة أخرى.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينه كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، بغلق السناتر الموجودة في نطاق كل إدارة تعليمية كل علي حده .

وفي سياق متصل تفقد رضا عبدالعزيز يونس، مدير عام إدارة الرياض التعليمية، أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي الجديد، مشددًا على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واستمرار أعمال التعقيم بصفة مستمرة والتشديد على ارتداء الكمامات داخل المدرسة حفاظًا على صحة وسلامة العاملين وابنائنا الطلاب.

وأنهى جولته بتفقد مجموعات التقوية والتقى بعض العاملين، كما تفقد حجرات وفصول رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية وتأكد من الانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال العام الدراسي الجديد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وزار الدكتور علاء جودة، مدير عام إدارة الحامول التعليمية، بعض مدارس الإدارة، لمتابعة سير العمل، وتطبيق التعليمات والإجراءات اللازمة لاستقبال أبنائنا وبناتنا للعام الدراسى الجديد، حيث تم زيارة مدرسة مصنع السكر الصناعية بنين، ومدرسة مصنع السكر تعليم أساسي، ومدرسة العنتراوي تعليم أساسي.