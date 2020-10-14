لمواجهة كورونا.. حملة لتطهير المعاهد والمدارس برأس البر

نظم قسم المكافحة بالوحدة المحلية بمدينة رأس البر، حملة تطهير، اليوم، شملت معهد الشربيني للحاسب الآلي ومعهد الحاسب الآلي بشارع ٥١ والجامعة العمالية ومدرسة رأس البر الرسمية للغات، استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد .

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الدولة الشاملة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم، مديري الإدارات بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في كل مدرسة.

وشدد "عثمان" على تفعيل دور مجالس الأمناء على مستوى المدارس والإدارات التعليمية لتذليل أية صعوبات دون تدخل في العملية التعليمية، واللجان الصحية بالمدارس وسرعة الانتهاء من تسجيل بيانات الطلاب على موقع الوزارة استعدادا للانتهاء من الإحصاء الاستقراري.

فيما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم استبعاد مدير مدرسة وإحالة المقصرين للشئون القانونية بإدارة فارسكور التعليمية خلال جولة تفقدية تبين خلالها عدم انتظام العاملين بإحدى المدارس.