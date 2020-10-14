رضوان: المعينون بمجلس الشيوخ جاءوا من كل أطياف المجتمع

قال الإعلامي رامي رضوان، إن هناك تنوعا كبيرا سيتواجد في مجلس الشيوخ المقبل، وذلك بعدما صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعيين 100 شخص بالمجلس، ضموا قامات كبرى في مختلف المجالات، منها في مجال الصحافة الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن"، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفي عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة جريدة المصري اليوم.

وأضاف "رضوان"، خلال تقديمه لبرنامجه "مساء DMC" والمذاع على فضائية "DMC"، أن المعينين ضموا عددا كبيرا من الفنانين ورموز السياسة وأساتذة جامعات وشخصيات إعلامية كبرى وكبار الصحفيين، موضحا أن التعيين جاء شاملا لعدد كبير ومختلف من أطياف المجتمع المصري، كما ضم عددا كبيرا من الخبرات المتنوعة والثرية، في مختلف المجالات.

وأكد أن هناك مجموعة متنوعة، شملت على 100 اسم، تم تعيينهم من رئيس الجمهورية بمجلس الشيوخ، بجانب المجموعة التي اختارها المواطنون، ومن المنتظر أن يؤدوا دورا كبيرا في دور انعقاد المجلس المقبل، متمنيا لهم التوفيق.

ونشرت "الوطن"، أسماء المعينين في مجلس الشيوخ، من الكتاب الصحفيين والسياسيين والفنانين، وجاءت الأسماء كالتالي:

- محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن"

- محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن" ورئيس قنوات DMC

- الفنان يحيى الفخراني

- هدى جمال عبدالناصر، ابنة الرئيس جمال عبدالناصر، والأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

- الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي

- سامح عاشور، نقيب المحامين السابق

- المستشار فرج الدري، الأمين العام السابق لمجلس الشورى

- الفنانة سميرة عبدالعزيز

- الكاتب الصحفي والإعلامي، مصطفى شردي

- عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق

- سها سعيد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

- نادية مبروك، رئيس قطاع الإذاعة السابق.

- الفريق جلال هريدي

- عمر صميدة

- حازم عمر

- سهى سعيد، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

- محمود ترك، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

- علاء مصطفى، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

- أكمل نجاتي، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

- محمد فريد، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

- أحمد قناوي، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

- فرج الدري

- عبدالمنعم سعيد

- المستشار عبد الله أمين عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق