رامي رضوان: مصر تبذل مجهودا كبيرا في الملف الليبي لتحقيق الاستقرار

أكد الإعلامي رامي رضوان، أن مصر تبذل جهدًا كبيرًا في الملف الليبي خلال الفترة الماضية، من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، والاستمرار في وقف دائم لإطلاق النار، ليستقر الوضع في ليبيا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "رضوان"، في تقديمه برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الملف الليبي يوجد بعض التحركات المبشرة في الفترة الماضية، حيث أصبح هناك حوار الآن في ليبيا، وهي مرحلة كانت تهدف إليها، وهي جلوس الأطراف الليبية معا لبحث عن حلول والبحث عن الاستقرار داخل ليبيا.

وتابع أنه يتمنى أن يكون الحوار بين الأطراف الليبية في الفترة الماضية مثمرة، وتشهد تحركات قوية في صالح الشعب الليبي، تحقق الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية كانت قد شهدت دخول ميلشيات إرهابية، وأسلحة وغيرها في ليبيا، وهو ما أثر بشكل كبير على ليبيا واستقرارها.

وأردف أن هناك تنسيق فرنسي مصري في الفترة المقبلة من أجل إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى عودة الاستقرار والأمن داخل ليبيا في الفترة المقبلة.

شكري: نعلم جيدا أن أطرافا إقليمية تدفع بعناصر إرهابية في ليبيا

وقال سامح شكري، وزير الخارجية، في وقت سابق من اليوم إننا نعلم جيدا أن هناك أطرافا إقليمية، تحاول زعزعة الاستقرار في لييبا، وتدفع بعناصر إرهابية، مشددا على أنه لابد أن يكون هناك موقف دولي حازم؛ لمواجهته.

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه الأردني والعراقي، عقب جلسة المباحثات الرسمية لآلية التنسيق الثلاثي، أن الشعب الليبي عانى على مدى سنوات طويلة، وحان الوقت للتوصل لتفاهم، واتفاق ليبي يحفظ استقرار وأمن دول الجوار، ويحمي من التداعيات السلبية والخطيرة، المتولدة عن ظاهرة الإرهاب.